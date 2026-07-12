Save this picture!© Séverin Malaud+ 15 Curated by Nina Vuga Share ShareFacebookTwitterMailPinterestWhatsappOrhttps://www.archdaily.com/1054054/montreuil-housing-minuit-architectes Clipboard "COPY" CopyResidential Architecture•Montreuil, France Architects: minuit architectes Area Area of this architecture project Area: 600 m² Year Completion year of this architecture project Year: 2026 Photographs Photographs:Séverin Malaud Products translation missing: en-US.post.svg.material_description Save this picture!© Séverin Malaud