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Montreuil Housing / minuit architectes

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Montreuil Housing / minuit architectes - Image 2 of 20Montreuil Housing / minuit architectes - Image 3 of 20Montreuil Housing / minuit architectes - Exterior Photography, Concrete, Chair, BalconyMontreuil Housing / minuit architectes - Interior Photography, Lighting, Door, GlassMontreuil Housing / minuit architectes - More Images+ 15

Curated by Nina Vuga

Residential Architecture
Montreuil, France
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Montreuil Housing / minuit architectes - Image 2 of 20
© Séverin Malaud
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ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsResidential ArchitectureFrance
Cite: "Montreuil Housing / minuit architectes" 12 Jul 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1054054/montreuil-housing-minuit-architectes> ISSN 0719-8884

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Montreuil 住宅 / minuit architectes

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