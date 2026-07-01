KIS International School Reignwood Park / Rosan Bosch Studio

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Tambon Lam Sai, Thailand
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Architects: Rosan Bosch Studio
- Area: 70000 m²
- Year: 2026
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Photographs:Beer Singnoi
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Lead Architects: Rosan Bosch
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- Category: Educational Architecture, Schools, Educational Interiors
- Interior Design: A49 Interior Architects
- City: Tambon Lam Sai
- Country: Thailand
Text description provided by the architects. Rosan Bosch Studio developed a comprehensive learning masterplan for a 60-acre campus with 70,000 sqm of interior learning spaces for KIS International School Reignwood Park, situated in Pathum Thani just outside Bangkok, Thailand. The project fosters a strong sense of belonging and offers imaginative, inspiring learning environments for age-specific communities of learners.