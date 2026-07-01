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KIS International School Reignwood Park / Rosan Bosch Studio

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KIS International School Reignwood Park / Rosan Bosch Studio - Interior PhotographyKIS International School Reignwood Park / Rosan Bosch Studio - Image 3 of 25KIS International School Reignwood Park / Rosan Bosch Studio - Exterior PhotographyKIS International School Reignwood Park / Rosan Bosch Studio - Interior PhotographyKIS International School Reignwood Park / Rosan Bosch Studio - More Images+ 20

  • Curated by Nina Vuga
Educational Architecture, Schools, Educational Interiors
Tambon Lam Sai, Thailand
  • Architects: Rosan Bosch Studio
  • Area Area of this architecture project Area:  70000
  • Year Completion year of this architecture project Year:  2026
  • Photographs
    Photographs:Beer Singnoi
  • Lead Architects: Rosan Bosch
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KIS International School Reignwood Park / Rosan Bosch Studio - Aerial View Photography, Cityscape
© Beer Singnoi

Text description provided by the architects. Rosan Bosch Studio developed a comprehensive learning masterplan for a 60-acre campus with 70,000 sqm of interior learning spaces for KIS International School Reignwood Park, situated in Pathum Thani just outside Bangkok, Thailand. The project fosters a strong sense of belonging and offers imaginative, inspiring learning environments for age-specific communities of learners.

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Rosan Bosch Studio
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ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsEducational ArchitectureSchoolsInterior DesignEducational InteriorsThailand
Cite: "KIS International School Reignwood Park / Rosan Bosch Studio " 01 Jul 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1042844/kis-international-school-reignwood-park-rosan-bosch-studio> ISSN 0719-8884

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