Qinling Museum / CSADI

Shangluo, China
Architects: CSADI
- Area: 43788 m²
- Year: 2025
Photographs:Yilong Zhao
Lead Architects: Cheng Yiduo,Yang Jiangfeng
- Category: Museums & Exhibit
- Architecture Design Team: Hu Zhuanzhuan,Li Xiaomin, Ke Jiangnan, Chen Ying, Wan Qing, He Qiqi, Dan Na, Sun Fei, Li Wen, Li Chuang, Wang Chan, Lu Su
- Structure: Hu FengHou, Guoqiu, Leng Nao, Yan Shumin, Li Chengming, Wang Yadong, Gan Tian
- Plumbing: Hong Ying, Huang Jinghui, Liao Yufan
- HVAC: Zhang Yin’an, Song Tao, Li Huanhuan
- Electrical: Jia Wei, Peng Ling, Wu Hongjian
- Cost Estimation: Fang Gang, Luo Shubing, Wang Chuanchao
- Excavation & Slope Support: Chen Yiping, Kong Ying
- Landscape: Liu Jing, Wu Yue
- Interior Decoration: Li Wei, Yu Sida
- Curtain Wall: Wang Shuhua, Liu Chun
- Civil Defense: Zhang Jing, Liu Xu
- Architectural Lighting: An Shishi
- Bim Consulting: Wang Wei
- Client: Bureau of Culture and Tourism of Shangluo City
- Constructor: Shaanxi Construction Engineering First Construction Group Co., Ltd.
- City: Shangluo
- Country: China
Text description provided by the architects. Qinling Museum: A Cultural Landmark Amidst Mountains and Rivers----Spanning China's heartland, the Qinling Mountains bridge north and south, serving as both a geographical divide and a vital ecological sanctuary—the nation's lifeline of water and biodiversity. In Shangluo, Shaanxi, the Qinling Museum emerges as China's first comprehensive space dedicated to the range's natural wonders and cultural legacy, its architecture speaking directly to the surrounding landscape.