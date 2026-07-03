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Cerdeiras House Hotel / Tiago do Vale Arquitectos

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Curated by Susanna Moreira

Hospitality Architecture, Hotels
Labruja, Portugal
  • Architects: Tiago do Vale Arquitectos
  • Area Area of this architecture project Area:  902
  • Year Completion year of this architecture project Year:  2025
  • Photographs
    Photographs:João Morgado
  • Manufacturers Brands with products used in this architecture project
    Manufacturers:  ALP Stone, Aleluia Cerâmicas, Azulima, BMI Cobert, CIN, Carpintaria Parente, Casa Peixoto , Cortizo, Efapel, Finsa, GRE Exportação de Granito , Granifinas, Guardian Glass, Gyptec, JNF, Jocape, MAS Pavimentos e Madeiras, Mitsubishi, Oli, Onduline, +7
  • Lead Architects: Tiago do Vale
  • Project Team: Tiago do Vale, María Cainzos Osinde, Paula Campos; with Maria João Araújo, Louane Papin, Nil Kokulu, Margarida Bogas; and Clementina Silva, Adriana Gomes, Hugo Quintela, Joanna Jakimiuk, Kamila Legat, Adele Pinna, Laetitia Alves, Thuy Thu Nguyen, Camille Martin, Eva Amor, Karolina Zuba, Priscilla Moreira, Núria Gonzalez, Coraline Pothin, Florisa Novo Rodrigues, Riddhi Varma, Teresa Vilar, Dora Troha, Alara Çağla, Marija Matozan, Anabela Couto, Jan Momot, Nona Stoycheva, Carola Calogiuri, Saša Alekseja Kristavčnik, Naomi Fonseca
  • Contractor: Montenegro & Fiuza
  • Construction Company: Vodul - Sociedade de Construções Civis
  • Specialities: CIPC L.da; Sprenplan L.da
  • City: Labruja
  • Country: Portugal
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Cerdeiras House Hotel / Tiago do Vale Arquitectos - Exterior Photography
© João Morgado

Text description provided by the architects. The Cerdeiras House Hotel results from the transformation of a rural complex dating back to the 18th century, located in the Labruja Mountain, in Ponte de Lima, Portugal.

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ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsHospitality ArchitectureHotelsPortugal
Cite: "Cerdeiras House Hotel / Tiago do Vale Arquitectos" 03 Jul 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1040873/cerdeiras-house-hotel-tiago-do-vale-arquitectos> ISSN 0719-8884

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