Cerdeiras House Hotel / Tiago do Vale Arquitectos

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Labruja, Portugal
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Architects: Tiago do Vale Arquitectos
- Area: 902 m²
- Year: 2025
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Photographs:João Morgado
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Manufacturers: ALP Stone, Aleluia Cerâmicas, Azulima, BMI Cobert, CIN, Carpintaria Parente, Casa Peixoto , Cortizo, Efapel, Finsa, GRE Exportação de Granito , Granifinas, Guardian Glass, Gyptec, JNF, Jocape, MAS Pavimentos e Madeiras, Mitsubishi, Oli, Onduline, +7
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Lead Architects: Tiago do Vale
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- Category: Hospitality Architecture, Hotels
- Project Team: Tiago do Vale, María Cainzos Osinde, Paula Campos; with Maria João Araújo, Louane Papin, Nil Kokulu, Margarida Bogas; and Clementina Silva, Adriana Gomes, Hugo Quintela, Joanna Jakimiuk, Kamila Legat, Adele Pinna, Laetitia Alves, Thuy Thu Nguyen, Camille Martin, Eva Amor, Karolina Zuba, Priscilla Moreira, Núria Gonzalez, Coraline Pothin, Florisa Novo Rodrigues, Riddhi Varma, Teresa Vilar, Dora Troha, Alara Çağla, Marija Matozan, Anabela Couto, Jan Momot, Nona Stoycheva, Carola Calogiuri, Saša Alekseja Kristavčnik, Naomi Fonseca
- Contractor: Montenegro & Fiuza
- Construction Company: Vodul - Sociedade de Construções Civis
- Specialities: CIPC L.da; Sprenplan L.da
- City: Labruja
- Country: Portugal
Text description provided by the architects. The Cerdeiras House Hotel results from the transformation of a rural complex dating back to the 18th century, located in the Labruja Mountain, in Ponte de Lima, Portugal.