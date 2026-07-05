Cafelândia House / Ana Sawaia Arquitetura

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São Paulo, Brazil
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Architects: Ana Sawaia Arquitetura
- Area: 140 m²
- Year: 2024
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Photographs:André Scarpa
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Manufacturers: A Morada Persianas, Artefatos Engenharia Metálica, Barauna, Bruno Moreno Paisagismo, Casa Paulo Alves, Casa Ática, Casarte Marcenaria, Cicero Alves dos Santos - Veio, Dpot, Ekoa Paisagismo, Espelhos e Boxes: Oficina 1, Eva Soban, Fernando Jaeger, Galeria Papel Assinado, Ladrilar, Marilena G, Phenicia Tapetes, Reka Iluminação, Tom Mármores
More SpecsLess Specs
- Category: Residential Architecture, Houses
- Coordination: Ana Sawaia
- Construction: RG Plan Engenharia
- Civil Engineering: Eng. Paulo Camerini
- Landscape Design: Estudio Oh / Daniela Vieira
- Production: Tiago Cappi
- City: São Paulo
- Country: Brazil
Text description provided by the architects. Located in the Sumaré neighborhood of São Paulo, the renovation of Casa Cafelândia reconfigures a 1938 residence to bring its social spaces closer to the garden and adapt the house to a more open, light-filled, and connected way of living.