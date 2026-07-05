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Cafelândia House / Ana Sawaia Arquitetura

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Cafelândia House / Ana Sawaia Arquitetura - Interior Photography, Kitchen, Wood, Countertop, Chair, TableCafelândia House / Ana Sawaia Arquitetura - Interior Photography, Wood, Table, Chair, LightingCafelândia House / Ana Sawaia Arquitetura - Interior Photography, Kitchen, Wood, Countertop, ChairCafelândia House / Ana Sawaia Arquitetura - Interior Photography, Living Room, Wood, Sofa, Table, Lighting, ChairCafelândia House / Ana Sawaia Arquitetura - More Images+ 31

Curated by Susanna Moreira

Residential Architecture, Houses
São Paulo, Brazil
  • Architects: Ana Sawaia Arquitetura
  • Area Area of this architecture project Area:  140
  • Year Completion year of this architecture project Year:  2024
  • Photographs
    Photographs:André Scarpa
  • Manufacturers Brands with products used in this architecture project
    Manufacturers:  A Morada Persianas, Artefatos Engenharia Metálica, Barauna, Bruno Moreno Paisagismo, Casa Paulo Alves, Casa Ática, Casarte Marcenaria, Cicero Alves dos Santos - Veio, Dpot, Ekoa Paisagismo, Espelhos e Boxes: Oficina 1, Eva Soban, Fernando Jaeger, Galeria Papel Assinado, Ladrilar, Marilena G, Phenicia Tapetes, Reka Iluminação, Tom Mármores
  • Coordination: Ana Sawaia
  • Construction: RG Plan Engenharia
  • Civil Engineering: Eng. Paulo Camerini
  • Landscape Design: Estudio Oh / Daniela Vieira
  • Production: Tiago Cappi
  • City: São Paulo
  • Country: Brazil
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Cafelândia House / Ana Sawaia Arquitetura - Exterior Photography, Stairs, Garden, Courtyard
© André Scarpa

Text description provided by the architects. Located in the Sumaré neighborhood of São Paulo, the renovation of Casa Cafelândia reconfigures a 1938 residence to bring its social spaces closer to the garden and adapt the house to a more open, light-filled, and connected way of living.

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Ana Sawaia Arquitetura
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ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsResidential ArchitectureHousesBrazil
Cite: "Cafelândia House / Ana Sawaia Arquitetura" [Casa Cafelândia / Ana Sawaia Arquitetura] 05 Jul 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1040760/cafelandia-house-ana-sawaia-arquitetura> ISSN 0719-8884

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