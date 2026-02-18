Jingzhou City Wall Archaeological Site Exhibition Pavilion / Qing Studio

•
Jingzhou, China
-
Architects: Qing Studio
- Area: 330 m²
- Year: 2026
-
Photographs:Yilong Zhao
-
-
- Category: Exhibition Center, Adaptive Reuse, Heritage
- Design Team: Hu Xing, Liu Changming, Yan Chunyang, Luo Tingkai, Tang Ziji, Gao Qi, Niu Jiayin, Liu Luoya
- Construction Drawing Team: Jia Jing, Huang Haiyan, Gong Xueqin
- Supervising Team: Deng Yunqi, Hao Han, Xie Hui
- Contractor Team: Yang Fan, Tan Qingjia, Zhan Ping
- Structural Team: Nie Sufei
- Curtain Wall Team: Zhang Yanxin, Fan Ran
- Construction Drawing Design: Wuhan Light Industry Architectural Design Co., Ltd.
- Curtain Wall Consultant: Beijing Boya Engineering Consulting Co., Ltd
- Client: Jingzhou Museum
- City: Jingzhou
- Country: China
A Millennium Cross-Section on a Living Street — This project originates from a major breakthrough in the archaeological discovery and conservation practice at Bastion No. 11 of the Jingzhou City Wall. Since 2016, this section of the ancient wall had been listed for emergency conservation due to foundation settlement and structural cracking. During the repair process, a stratified structure of "walls built upon walls," spanning the Five Dynasties, Song, Ming, and Qing periods, was uncovered. This led to the approval by the National Cultural Heritage Administration for systematic archaeological excavation.