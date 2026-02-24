Zviad Gamsakhurdia Presidential Center / Tsanava + Maisuradze + T-architects

•
Zugdidi, Georgia
-
Architects: Maisuradze, T-architects, Tsanava
- Area: 2880 m²
- Year: 2025
-
Photographs:Grigory Sokolinsky
-
Manufacturers: SketchUp, AutoCAD, NBK Architectural Terracotta
-
Lead Architects: Davit Tsanava, Giorgi Inasaridze, Nikoloz Maisuradze, levan Mirianashvili
-
-
-
More SpecsLess Specs
- Category: Museum, Cultural Center, Sustainability
- Design Architect: Mikheil Maglakelidze, Salome Gudushauri, Gigi Tavidashvili
- Facade Engineering: Advanta Consulting
- City: Zugdidi
- Country: Georgia
Text description provided by the architects. The project establishes a multifunctional civic and educational center in Zugdidi, setting a precedent for decentralization and regional cultural renewal in Georgia. It addresses the city's ambition to foster social integration and is a new civic landmark where interaction and public space are at the core of the design.