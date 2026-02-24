Submit a Project Advertise
  5. Zviad Gamsakhurdia Presidential Center / Tsanava + Maisuradze + T-architects

Zviad Gamsakhurdia Presidential Center / Tsanava + Maisuradze + T-architects

Museum, Cultural Center, Sustainability
Zugdidi, Georgia
Text description provided by the architects. The project establishes a multifunctional civic and educational center in Zugdidi, setting a precedent for decentralization and regional cultural renewal in Georgia. It addresses the city's ambition to foster social integration and is a new civic landmark where interaction and public space are at the core of the design.

Zviad Gamsakhurdia Presidential Center / Tsanava + Maisuradze + T-architects - Exterior Photography, Concrete
© Grigory Sokolinsky
