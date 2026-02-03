Submit a Project Advertise
Cielo Apartment / Sanjay Puri Architects

  Curated by Miwa Negoro
Apartments, Sustainability
Nagpur, India
  Design Team: Ruchika Gupta, Nikita Dusing, Krishna Leela, Neha Wadodkar, Diganta Gujaran, Chanchari Malviya
  Façades: FlexStone
  City: Nagpur
  Country: India
Cielo Apartment / Sanjay Puri Architects - Exterior Photography
© Vinay Panjwani

Text description provided by the architects. Cielo is a compact residential building in Nagpur city, Maharashtra, India. On a relatively small site of 900 sqm, a total buildable area of 3600 sqm is built based upon the prevalent rules & client requirements.

Sanjay Puri Architects
Concrete Brick

Projects Built Projects Selected Projects Residential Architecture Housing Apartments Sustainability India

