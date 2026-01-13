The Douban Museum / CSWADI

•
Chengdu, China
-
Architects: CSWADI
- Area: 6765 m²
- Year: 2025
-
Photographs:404NFSTUDIO
-
Architectural Design: Xu Wenqi, Zhang Rujie, Wang Yixuan
- Category: Museums & Exhibit
- Design Principals: Zheng Yong, Chen Jiale
- Structural Design: Long Weiguo, Lei Yu, Chen Di, Li Bo, Ou Jiajia, Chen Yuanyi
- Plumbing & Drainage Design: Ma Tengfei, Fan Xu, Han Yong, Fan Yuefei, Guo Libao, An Fei
- Hvac Design: Li Quan, Ren Xingye, Zhong Lei, Nie Xian, Fang Yu
- Electrical Design: Li Hui, Wang Xingnan, Li Qian, Ao Faxing, Xu Jianbing, Wang Shaowei, Wu Huan
- Curtain Wall Design: Yin Bingli, Zhang Guoqing, Wei Hailong
- Building Technology: Chen Jun, Luo Jing, Dou Mei
- Landscape Design: Yudao Landscape Design
- City: Chengdu
- Country: China
Text description provided by the architects. The Douban museum is located in Ande Town, within the prime irrigation area of Dujiangyan, where traditional farming culture intersects with modern sauce production, echoing the organic texture of the Western Sichuan Linpan. Surrounded by woodlands and bamboo with dotted farmhouses, it possesses a strong ecological foundation. Protecting this ecology became the project's guiding principle.