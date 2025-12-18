24 Social Housing Units / Prinvault Architectes

•
Vincennes, France
-
Architects: Prinvault Architectes
- Area: 1140 m²
- Year: 2025
-
Photographs:Nicolas Trouillard
-
Project Management: Prinvault Architectes, François Prinvault, Greta Spinoni
-
- Category: Apartments
- Cost Engineer: Sylvain Teissier
- Energy Engineer: Célestin Patto
- Electrical Engineer: Anatol Topa
- Structural Engineer: Corentin Torchet
- Client: Logirep – Polylogis
- City: Vincennes
- Country: France
Text description provided by the architects. In Vincennes, 24 homes bridging past and present, designed by Prinvault Architectes — In Vincennes (Greater Paris), for LogiRep (Polylogis Group) as the client, Prinvault Architectes (François Prinvault) delivered in 2025 a development comprising 24 social housing units and a retail space, aligned along two streets. Floor area: 1,140 m² (Sdp). Construction cost: €3.64M excl. VAT.