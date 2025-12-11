Submit a Project Advertise Architonic
Phare Ylliam Lighthouse / BUREAU

  • Curated by Hadir Al Koshta
Infrastructure
Cologny, Switzerland
  • Architects: BUREAU
  • Area Area of this architecture project Area:  120
  • Year Completion year of this architecture project Year:  2025
  • Photographs
    Photographs:Dylan Perrenoud
  • Category: Infrastructure
  • Design Team: Jolan Haidinger, Chiara Pezzetta, Ignacio Martínez Pendás, Laëtitia Chauveau, Matilde Mozzi, Inés Acito, Valentin Racine
  • Lead Team: Pierre Musy, Carine Pimenta, Daniel Zamarbide
  • Engineering & Consulting > Civil: Schnetzer Puskas Ingenieure
  • Engineering & Consulting > Other: Karakas & Français
  • Engineering & Consulting > Services: Ecoservices, Haller Wasser + Partner
  • General Contractor: Ruch Metallbau + Panoramah, Orllati, Fulliquet & Tansini, Puchat
  • City: Cologny
  • Country: Switzerland
© Dylan Perrenoud
© Dylan Perrenoud
