The Gray Race House / Rinaldo Del Nero

Architects: Rinaldo Del Nero
- Year: 2025
Photographs:Marcello Mariana
Manufacturers: Tecnografica, Azzurra, Cielo, Cipì, Edonè, Florim, Godanaa, Marset, Nemo, Noel & Marquet, Uniform-Magis
- Category: Houses
- Team: Rinaldo Del Nero, Andrea Mainetti, Anna Barlascini, Elisa Fantoni
- Execution: Corazza stefano imbiancature, Idraulica Menatti, Caneva serramenti, Spandrio srl, Falegnameria Mazzolini.
- Hvac System Design: Francesco Vaninetti.
- Safety Coordination: Bellero srl.
- City: Sondrio
- Country: Italy
Text description provided by the architects. This renovation project is an exemplary alternative to the all-too-common practice of demolition and reconstruction, which tends to replace complexity with standardized solutions. Here, the approach was to recover and transform, minimizing waste and giving new value to materials via preservation rather than replacement.