Tammela Hybrid Stadium / JKMM Architects

Architects: JKMM Architects
- Area: 47753 m²
- Year: 2024
Photographs:Tuomas Uusheimo, Hannu Rytky
contractors: Alliance contract, Pohjola Rakennus Oy Suomi
Structural Design: Ramboll Finland Oy, Ilkka Mikkola, Simon de Neuman, Juha Rantanen
Geotechnical Engineering: A-Insinöörit, Sami Punkari, Jari Kolkka
HVAC Engineering: Granlund Tampere, Ossi Parviainen, Dino Hämäläinen, Erno Haapio
Acoustics: A-Insinöörit, Timo Huhtala
- Category: Mixed Use Architecture, Stadiums, Houses
- Main User: City of Tampere
- Operator: FC ILVES TAMPERE
- Client: City of Tampere
- Principal Design And Architecture: JKMM Architects
- Contractor: Pohjola Rakennus Oy Suomi
- Property Manager: Virpi Ekholm, Mikko Nurminen, Antti Lakka
- Sports Manager: Mikko Heinonen
- Stadium Manager: Toni Hevonkorpi
- CEO: Risto Niklas-Salminen
- Principal Designer, Architect Safa, Founding Partner: Samuli Miettinen
- Architect Safa, Founding Partner: Asmo Jaaksi, Teemu Kurkela, Juha Mäki-Jyllilä
- Project Architect (2021–2024), Architect: Alli Bur
- Project Architect (2019–2021), Architect: Harri Koski
- Project Architect (2015–2019), Architect: Kristian Forsberg
- Designer: Sami Laine
- Architect Safa: Henri Olsbo, Tristan Hughes, Katariina Knuuti, Katariina Kosonen,Kirsi Meloni, Helka Saarinen, Jaakko Saraste, Anne Viisteensaari, Miina Vuorinen
- Interior Architect Sio, Housing: Veera Luostarinen
- Project Architect, Housing, Architect Safa: Hannele Eriksson-Anttilainen, Salla Oikkonen, Tuomo Toivola, Joonas Väkiparta
- Project Architect, Lower Space, Architect Safa: Tommi Varis
- Architect: Sini Coker, Reetta Aarnio, Riikka Heldan, Kimmo Kirvesmäki, Edgars Racins, Tuomas Raikamo, Johanna Raukko, Hannu Rytky, Kaisa Laiho
- Architect Student: Helmi Häkkinen, Jaana Miettinen
- Interior Architect, Scale Model: Tatu Laakso
- Architect Safa, Visualisations: Lars-Erik Mattila
- Interior Architect Sio: Elina Niemi, Jarno Vesa
- Architect, Visualisations: Marko Pulli
- Design Assistant: Katariina Takala
- Electrical And Audiovisual Design: Erkki Hakanen, Juuso Korpela, Anssi Soikkeli
- Fire Consultant: Ramboll Finland Oy, Marko Hämäläinen
- Landscape Design: Outi Palosaari, Saara Oilinki, Emilia Hiltunen
- Traffic And Parking: Jouni Ikäheimo
- It & Bim Consulting: Minna Salonsaari
- Specialists Football: Football Association of Finland / Tero Auvinen, Timo Korsumäki, Jarmo Tuomiranta
- Light Installation: Tommi Grönlund and Petteri Nisunen
- Main Contractor (Stadium): Erkki Ikonen, Lauri Piiroinen, Tuomas Nieminen
- Contractors (Housing, Lower Space): Satu Vasaramäki, Juha-Matti Haapanen YIT Suomi Oy / Sami Viitanen, Pasi Rintamäki, Kimmo Louhivaara, Arto Pitkänen, Harri O Järvinen, Janne Salonen, Karri Halminen
- Area Stadium (Without The Football Pitch): 13.436 m2
- Area Kalevan Puistotie Residential Buildings: 12.208 m2
- Area Salhojankatu Residential Buildings: 9.688 m2
- Area Lower Space (With Commercial Centre And Parking Facilities): 12.421 m2
- Audiovisual Design: Ramboll Finland Oy
- Landscape Desgin: VSU Maisema-arkkitehdit Oy
- Traffic: WSP Finland Oy
- BIM: Gravicon Oy
- Main Contractor: Pohjola Rakennus Oy Suomi
- Steel Structure: Teräselementti Oy
- Steel Facade Structure: Teräselementti Oy
- Doors: Avekmet Oy, JELD- WEN Suomi Oy
- Concrete Floors: Betoniukko Oy
- Curtain Walls: Inlook Group Oy
- Stadium Seats: Halwest Oy
- Fixed Furniture: Royal Kalusteet Oy
- City: Tampere
- Country: Finland
Text description provided by the architects. Finland's first hybrid football stadium was completed in spring 2024 in the Tammela district of Tampere. The new stadium has been eagerly anticipated in the city. The project, which is a collaborative effort between the City of Tampere, Pohjola Rakennus, and JKMM Architects as part of an alliance, was in design and construction for over a decade. The stadium project covers 13,500 square meters and provides high-quality facilities for both residents' sports activities and top-level football experiences for 8,000 spectators. The stadium meets the main UEFA category 4 requirements, which means it can also be used for example UEFA Europa League and national team matches. Every seating position in the stadium offers an unobstructed view of the entire field. The stadium also accommodates 15,000 people for concerts and other larger events. The stadium is part of a nearly 50,000 square meter hybrid block, complementing the urban structure, which consists of eight interconnected plots, including the football stadium, five residential buildings, a commercial centre, and parking facilities.