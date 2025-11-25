Lisi Garden House / Architects of Invention

•
Tbilisi, Georgia
Architects: Architects of Invention
- Area: 11500 m²
- Year: 2025
Photographs:Grogorii Sokolinskii
Manufacturers: Reynaers Aluminium
- Category: Residential Architecture
- Lead Team: Nikoloz Japaridze
- Design Team: Eka Kankava, Datvot Tsanava, Elena Cruz Alcami, Vako Kelbakiani
- Technical Team: Nino Margvelashvili, Simon Gatehouse, Tatu Batiashvili
- Engineering & Consulting > Structural: Cubicon
- Engineering & Consulting > Mep: NEC
- Urban Planning: IERI, GZA
- Engineering & Consulting > Other: Sainjgeo
- Project Management: Lisi Development
- General Contractor: NCC
- City: Tbilisi
- Country: Georgia
Abstract - The seven-storey building is conceived as a notionally modular structure, with all components—but not every full module—constructed offsite. This represents a significant innovation within Georgian architecture, where offsite construction remains emergent.