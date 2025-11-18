Submit a Project Advertise Architonic
World
  1. ArchDaily
  2. Projects
  3. Residential Architecture
  4. United Kingdom
  5. Hazelmead Bridport Co-Housing / Barefoot Architects

Hazelmead Bridport Co-Housing / Barefoot Architects

Save

Hazelmead Bridport Co-Housing / Barefoot Architects - Exterior PhotographyHazelmead Bridport Co-Housing / Barefoot Architects - Exterior PhotographyHazelmead Bridport Co-Housing / Barefoot Architects - Interior Photography, Living Room, Sofa, Wood, Lighting, Table, ChairHazelmead Bridport Co-Housing / Barefoot Architects - Exterior PhotographyHazelmead Bridport Co-Housing / Barefoot Architects - More Images+ 24

  • Curated by Hadir Al Koshta
Residential Architecture, Housing
Bridport, United Kingdom
  • Architects: Barefoot Architects
  • Area Area of this architecture project Area:  3779
  • Year Completion year of this architecture project Year:  2024
  • Photographs
    Photographs:Rebecca Noakes
  • Manufacturers Brands with products used in this architecture project
    Manufacturers:  Ibstock, Ideal Standard, Rationel, Russwood, Steel Fabrications Martock
  • Lead Team: Rob Hankey
  • Office Lead Architects: Sam Goss
  • Design Team: Barefoot Architects
  • Engineering & Consulting > Environmental Sustainability: CEPRO, Delta Q
  • Engineering & Consulting > Structural: JFL Consultants
  • Engineering & Consulting > Quantity Surveying: IMA
  • General Contractor: C G Fry
  • Landscape Architecture: LT Studio, Land Products, Aileen Shackel Landscape Design
  • City: Bridport
  • Country: United Kingdom
More SpecsLess Specs
Save this picture!
Hazelmead Bridport Co-Housing / Barefoot Architects - Exterior Photography
Courtesy of Barefoot Architects
Save this picture!
Hazelmead Bridport Co-Housing / Barefoot Architects - Exterior Photography, Garden
© Rebecca Noakes
Content Loader

Project gallery

See allShow less
About this office
Barefoot Architects
Office

Materials

WoodBrick

#Tags

ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsResidential ArchitectureHousingUnited Kingdom

Materials and Tags

WoodBrickProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsResidential ArchitectureHousingUnited Kingdom
Cite: "Hazelmead Bridport Co-Housing / Barefoot Architects" 18 Nov 2025. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1036133/hazelmead-bridport-co-housing-barefoot-architects> ISSN 0719-8884

世界上最受欢迎的建筑网站现已推出你的母语版本!

想浏览ArchDaily中国吗?

翻译成中文现有为你所在地区特制的网站？想浏览ArchDaily中国吗?Take me there »

You've started following your first account!

Did you know?

You'll now receive updates based on what you follow! Personalize your stream and start following your favorite authors, offices and users.

Go to my stream
In alliance with Architonic
Check the latest ChandeliersCheck the latest ChandeliersCheck the latest Chandeliers

Check the latest Chandeliers

Check the latest Wing ChairsCheck the latest Wing ChairsCheck the latest Wing Chairs

Check the latest Wing Chairs

Top #Tags