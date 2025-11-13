Suzhou Museum of Contemporary Art / BIG

Submit a Project Advertise Architonic
  • Curated by Hadir Al Koshta
Museum, Sustainability
Suzhou, China
  • Partners In Charge: Bjarke Ingels, Catherine Huang
  • Project Manager: Molly Hsiao Rou Huang
  • Project Architect: Tyrone Cobcroft, Kekoa Charlot, Tseng-Hsuan Wei
  • Design Lead: Matteo Pavanello
  • Team: Aileen Koh, Amanda Lima Soares Da Cuncha, Arda Özker Cincin, Athena Morella, Chih-Han Chen, Christian Vang Madsen, Cris Guoyu Liu, Desislava Georgieva, Eddie Can, Eric Wen Tung Li, Federico Martínez De Sola Monereo, Filip Fot, Filippo Cartapani, Finn Nørkjær, Haochen Yu, Huiyao Fu, Izabella Banas, Jakub Kulisa, Jan Magasanik, Jana Semaan, Jason Cheuk Hei Lee, Jiaqi Yang, Jiawen Huang, Julia Wilkosz, Jurica Pajic, Mathis Paul Gebauer, Megan Nhat Xuan Dang, Narisara Ladawal Schröder, Ole Elkjær-Larsen, Oliver Steen, Paula Domka, Pei Huang, Philip Kaefer, Phoebe Cowen, Riad Tabbara, Romain Thijsen, Shu Du, Sol Anaid Chaocon Levin, Tarek Shater, Todor Todorov Rusev, Tomasz Jakubowski, Xavier Thanki, Yanis Amasri Sierra, Yihan Liu, Yingying Guan, Zahra Khademi, Zhonghan Huang, Zuzana Faskova
  • Big Engineering: Andrea Hektor, Adele Scampoli, Alexander Gale Heiede, Andreas Bak, Bjarke Koch-Ørvad, Cristina Minguela, Ingrid Albina Oliva Lampa, Janis Bronka, Jens Max Jensen, Jesús Fernández Lindqvist, Jonathan Russell, Kannan Selvaraj, Konstantinos Koutsoupakis, Maria Capuozzo, Miles Treacy, Thomas Lejeune, Tim Christensen
  • Partner In Charge Materialism Exhibition Project Team: Bjarke Ingels, Kai-Uwe Bergmann, Jakob Lange, Cat Huang
  • Project Manager Materialism Exhibition Project Team: Tseng-Hsuan Wei
  • Design Lead Materialism Exhibition Project Team: Søren Martinussen, Yongwon Jo, Haochen Yu
  • Team Materialism Exhibition Project Team: Shu Du, Claudia Bertolotti, Devanga Phukan, Dora Jiabao Lin, Futa Oba, Guanxin Luo, Jean Kekoa Charlot, Jeronimo Idarraga, Keyao Liu, Matteo Pavanello, Paula Madrid, Siyu Tian, Xiaomeng Chi, Yingying Guan
  • Client: Suzhou Harmony Development Group Co. Ltd
  • Collaborators: ARTS Group Co., Ltd., Shanghai Shuishi Landscape Design Co.,Ltd, Front Inc., RDesign International Lighting
  • City: Suzhou
  • Country: China
Suzhou Museum of Contemporary Art / BIG - Image 6 of 24
© Ye Jianyuan

Text description provided by the architects. The Suzhou Museum of Contemporary Art (Suzhou MoCA), designed by BIG, will soon open its doors to the public for the exhibition, Materialism. Conceived as a village of 12 pavilions under a ribbon-like roof, the 60,000-m2 museum offers a modern interpretation of the garden elements that have defined Suzhou's urbanism, architecture, and landscape for centuries. Materialism, curated by BIG, will take visitors on a material odyssey starting from stone and ending with recyclate.

Project gallery

Materials

GlassSteelConcrete

#Tags

ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsCultural ArchitectureMuseums & ExhibitMuseumSustainabilityChina

Materials and Tags

