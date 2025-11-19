Submit a Project Advertise Architonic
World
  1. ArchDaily
  2. Projects
  3. Hotels
  4. China
  5. Anji International Convention and Exhibition Center / FRI + Tus-Design

Anji International Convention and Exhibition Center / FRI + Tus-Design

Save

Anji International Convention and Exhibition Center / FRI + Tus-Design - Exterior PhotographyAnji International Convention and Exhibition Center / FRI + Tus-Design - Image 3 of 41Anji International Convention and Exhibition Center / FRI + Tus-Design - Image 4 of 41Anji International Convention and Exhibition Center / FRI + Tus-Design - Image 5 of 41Anji International Convention and Exhibition Center / FRI + Tus-Design - More Images+ 36

  • Curated by 韩爽 - HAN Shuang
Hotels, Mixed Use Architecture, Exhibition Center
Huzhou, China
More SpecsLess Specs
Save this picture!
Anji International Convention and Exhibition Center / FRI + Tus-Design - Image 3 of 41
© 3000 images

Site Context: Lush Mountains and Clear Waters - Anji is a city embraced by verdant hills and meandering clear streams, renowned as China's "Bamboo Hometown" and the birthplace of the "Two Mountains" philosophy. The site is located in the core area of Anji's Liangshan Future Sci-Tech City, built on a former industrial zone at the edge of the existing urban area. This former factory district is being progressively regenerated into the heart of the Liangshan Future Sci-Tech City.

Content Loader

Project gallery

See allShow less
About this office
Tus-Design
Office
INTERNATIONAL FREDERIC ROLLAND ARCHITECTURE
Office

#Tags

ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsHospitality ArchitectureHotelsMixed Use ArchitectureCultural ArchitectureMuseums & ExhibitExhibition centerChina
Cite: "Anji International Convention and Exhibition Center / FRI + Tus-Design" 19 Nov 2025. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1035913/anji-international-convention-and-exhibition-center-fri-plus-tus-design> ISSN 0719-8884

想阅读文章的中文版本吗?

© 3000 images

安吉国际会展中心 / 法国何斐德建筑设计+启迪设计

翻译成中文现有为你所在地区特制的网站？想浏览ArchDaily中国吗?Take me there »

You've started following your first account!

Did you know?

You'll now receive updates based on what you follow! Personalize your stream and start following your favorite authors, offices and users.

Go to my stream
In alliance with Architonic
Check the latest Bistro TablesCheck the latest Bistro TablesCheck the latest Bistro Tables

Check the latest Bistro Tables

Check the latest Coffee TablesCheck the latest Coffee TablesCheck the latest Coffee Tables

Check the latest Coffee Tables

Top #Tags