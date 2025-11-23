Submit a Project Advertise Architonic
Changzhou Tian An Clubhouse Renovation / HATCH Architects

  • Curated by 韩爽 - HAN Shuang
Restaurants & Bars, Renovation
Changzhou, China
  • Architects: HATCH Architects
  • Area Area of this architecture project Area:  4000
  • Year Completion year of this architecture project Year:  2025
  • Photographs
    Photographs:Qingyan Zhu
  • Manufacturers Brands with products used in this architecture project
    Manufacturers:  Daron Ceramics , Duravit , Nippon Paint
  • Lead Architects: David Wei
  • Design Team: Zhao Danjing, Lu Huiqin, Wu Jiechen, Song Zhizhen, Shao Danjun, Zhang Yuchao, Xu Jiawen, Wang Qian, Zhou Xiawen, Wang Zhizheng, Jiang Junjie, Zhao Yuanming, Long Zhihai, Fang Chengxuan, Bian Fangtian, Zhang Shasha, Wu Zishuo, Chen Hao, Tang Wei, Li Yanzhi, Ni Jianmin, Liu Zihao, Ma Zhenhao, Su Li, Ronn Yong
  • Collaborators: Jiangsu Qi An Construction Group Co., Ltd.
  • Ff&E Design: ONE HOUSE DESIGN
  • LDI: Jiangsu Zhuyuan Build Design Co.,Ltd
  • Clients: Tian An China Investments Company Limited
  • City: Changzhou
  • Country: China
Changzhou Tian An Clubhouse Renovation / HATCH Architects - Image 27 of 36
© Qingyan Zhu

Text description provided by the architects. Located on West Tai Lake in Changzhou, Tian An Clubhouse originally served the surrounding villa community for over a decade. As residents' lifestyles evolved, the building required renewal. HATCH Architects was commissioned to redesign the clubhouse with an architectural language that bridges Oriental philosophy and contemporary comfort—reviving a sense of harmony between nature and order.

HATCH Architects
ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsHospitality ArchitectureRestaurants & BarsRefurbishmentRenovationChina
Cite: "Changzhou Tian An Clubhouse Renovation / HATCH Architects" 23 Nov 2025. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1035875/changzhou-tian-an-clubhouse-renovation-hatch-architects> ISSN 0719-8884

© Qingyan Zhu

常州天安会所改造 / 汉齐建筑

