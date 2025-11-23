Changzhou Tian An Clubhouse Renovation / HATCH Architects

•
Changzhou, China
Architects: HATCH Architects
- Area: 4000 m²
- Year: 2025
Photographs:Qingyan Zhu
Manufacturers: Daron Ceramics , Duravit , Nippon Paint
Lead Architects: David Wei
- Category: Restaurants & Bars, Renovation
- Design Team: Zhao Danjing, Lu Huiqin, Wu Jiechen, Song Zhizhen, Shao Danjun, Zhang Yuchao, Xu Jiawen, Wang Qian, Zhou Xiawen, Wang Zhizheng, Jiang Junjie, Zhao Yuanming, Long Zhihai, Fang Chengxuan, Bian Fangtian, Zhang Shasha, Wu Zishuo, Chen Hao, Tang Wei, Li Yanzhi, Ni Jianmin, Liu Zihao, Ma Zhenhao, Su Li, Ronn Yong
- Collaborators: Jiangsu Qi An Construction Group Co., Ltd.
- Ff&E Design: ONE HOUSE DESIGN
- LDI: Jiangsu Zhuyuan Build Design Co.,Ltd
- Clients: Tian An China Investments Company Limited
- City: Changzhou
- Country: China
Text description provided by the architects. Located on West Tai Lake in Changzhou, Tian An Clubhouse originally served the surrounding villa community for over a decade. As residents' lifestyles evolved, the building required renewal. HATCH Architects was commissioned to redesign the clubhouse with an architectural language that bridges Oriental philosophy and contemporary comfort—reviving a sense of harmony between nature and order.