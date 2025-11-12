Submit a Project Advertise Architonic
  5. Dali Transformer Factory Theatrical District / Atelier Alter Architects

Dali Transformer Factory Theatrical District / Atelier Alter Architects

  • Curated by 韩爽 - HAN Shuang
Theaters & Performance
Dali, China
  • Leading Architects: Yingfan Zhang, Xiaojun Bu
  • Team: Zhenwei Li, Ping Jiang, Si Miao, Teng Xue, Xinchen Yang, Yalan Tan, Jiaming Mei, Lidong Song, Li Jiang, Chunbiao Cao, Zhen Ni, Xiaoyan Liu, Jiayan Duan
  • LDI: Beijing Institute of Architectural Design Co., Ltd
  • Ldi Architect On Record: Run Zhou, Kai Qin
  • Ldi Architecture: Wei Kong, Yan Pei, Han Bai
  • Ldi Structure: Wenfeng Li, Xingwang Li, Jun Liu
  • Ldi Mechanical & Electrical Engineering: Feng Qi, Lei Pei, Cheng Zhang, Yuting Li, Lin Jie
  • Ldi Sound: Jinjing Chen, Shuyun Wu
  • Interior Contractor: Guangzhou Bosha Institute of Architectural Design Co.,Ltd.
  • Interior Leader: Jian Song
  • Interior Team: Zhijun Zheng, Li Wen, Zhiyuan Liang, Junkan Wei; Secondary Mechanical & Electrical
  • Interior Engineering: Xinzhi Chen, Yuyan Xie
  • Landscape Designer: YZscape
  • Lead Landscape Architect: Fanyu Meng
  • Landscape Team: Miaomiao Guan, Teng Wang, Zhenyu Wang, Zihan Zhao, Yue Hao, Ying Zhou
  • New Media Art: MOUJITI ART+TECH
  • New Media Art Project Leader: Jun Fei
  • New Media Art Team: Yu Qiu, Dan Xing, Jianyun Yan, Jinghai Sha, Kaiwen Zheng, Lei Shang, Yihan Sun, Sijing Wu, Tianze Tong, Yining Gong, Yafei Yang, Junjie Pan, XiaoqXi Huang, Yi Kang, Peng Wang, Renqing Wang, Jingyi Feng, Qin Wang
  • Stage Design: Atelier Alter Architects PLLC; MOUJITI ART+TECH; Tao Xiangju Film and Television Studio in Ningbo Xiangbao Cooperation Zone
  • Lighting: GD Lighting Design
  • Signage Consultant: MOUJITI ART+TECH; Degradation Design Laboratory
  • Curtain Wall Consultant: Chongqing Yinqiao Engineering Design (Group) Co., Ltd
  • City: Dali
  • Country: China
© Zhi Xia
Dali Transformer Factory Theatrical District / Atelier Alter Architects - Image 2 of 61
© Zhi Xia

Text description provided by the architects. Sited at the West-south of Erhai Lake, at the edge of the ancient citadel of Dali, an abandon transformer factory is transformed into a theatrical park. The original workshop, storage and office are turned into theater, new media art, and multi-sensual caterings. The main performance venue is the Transformer Theatre that creates a trinity of architecture, interior and stage setting design.

About this office
Atelier Alter Architects
Office

#Tags

ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsCultural ArchitectureTheaters & PerformanceChina
Cite: "Dali Transformer Factory Theatrical District / Atelier Alter Architects" 12 Nov 2025. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1035733/dali-transformer-factory-theatrical-district-atelier-alter-architects> ISSN 0719-8884

© Highlite Images

大理变压沉浸式剧场 / 时境建筑

