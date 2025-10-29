East Side River Park / BIG

-
Architects: Bjarke Ingels Group
- Area: 69700000 m²
- Year: 2025
-
More SpecsLess Specs
- Category: Installations & Structures, Landscape Architecture, Park
- Client East Side Coastal Resiliency: City of New York | NYC Department of Design & Construction
- Collaborators East Side Coastal Resiliency: MNLA, ONE Architecture & Urbanism, AKRF & KSE, Arcadis, Jacobs, Hardesty Hanover, Siteworks, Wesler Cohen, Hazen & Sawyer, Pentagram, Hortus Environmental Design, FHI Studio, Starr Whitehouse, James Lima Planning + Development
- Partner In Charge East Side Coastal Resiliency: Bjarke Ingels, Beat Schenk, Daniel Sundlin, Kai-Uwe Bergmann
- Project Director East Side Coastal Resiliency: Jeremy Alain Siegel
- Project Manager East Side Coastal Resiliency: Stephanie Hui, Andreas Buettner
- Project Architect East Side Coastal Resiliency: Kate Cella
- Project Designer East Side Coastal Resiliency: Autumn Visconti, Simon David, Nicole Passarella
- Technical Director East Side Coastal Resiliency: Benjamin Caldwell, Margaret Tyrpa
- Project Team East Side Coastal Resiliency: Adam Robert Poole, Agnieszka Majkowska, Alejandro Guadarrama, Andreea Vasile Hoxha, Ania Podlaszewska, Aslan Taheri, Athena Morella, Benjamin DiNapoli, Chao-Wei Wesley Chiang, Daniele Pronesti, Deborah Campbell, Douglas Breuer, Douglass Alligood, Emily Bauer, Emmett Walker, Erik Kreider, Fiona Lu, Gabriel Hernandez Solano, Gaurav Sardana, Guillaume Evain, Isela Liu, Jakub Kulisa, James Donaldson, Jamie Maslyn Larson, Jessica Jiang, John Sng, Jonathan Steffen Hein, Jonathan Ong, Jordan Felber, Juan David Ramirez, Juan Diego Perez, Kalina Pilat, Kalliopi Caroline Bouros, Kam Chi Cheng, Kathleen Cella, Kayeon Lee, Kelly Neill, Kurt Nieminen, Lisbet Christensen, Mai Lee, Malcolm Rondell Galang, Manon Otto, Margaret Kim, Mateusz Wieckowski-Gawron, Maxime Le Droupeet, Max Moriyama, Mo Li, Morgan Mangelsen, Nandi Lu, Nasiq Khan, Nicholas Potts, Oliver Siekierka, Robert Ryan Harvey, Ruicong Tang, Sang Ha Jung, Seo Young Shin, Tammy Teng, Taylor Burgess, Taylor Fulton, Taylor Hewett, Terrence Chew, Thomas McMurtrie, Tracy Sodder, Veronica Acosta, Vincenzo Polsinelli, Wells Barber, Will Campion, Yaziel Juarbe, Yixin Li, Ziyu Guo
- Client Solar One Environmental Education Center: Solar One, NYC Economic Development Corporation (EDC), Gilbane Building Company
- Collaborators Solar One Environmental Education Center: TYLin, AKRF, Cosentini Associates, MNLA, KM Associates, Cerami Associates, HLB, Lerch Bates, CCI, Construction Specification Inc., Socotec
- Partner In Charge Solar One Environmental Education Center: Bjarke Ingels, Daniel Sundlin, Douglass Alligood
- Project Manager Solar One Environmental Education Center: Ryan Harvey
- Project Team Solar One Environmental Education Center: Adam Robert Poole, Ahmad Tabbakh, Ania Podlaszewska, Aran Coakley, Beat Schenk, Benjamin Caldwell, Catrina Nelson, Daniella Eskildsen, Deborah Campbell, Fiona Lu, Haochen Yu, Jakob Henke, Jan Leenknegt, Jennifer Dudgeon, Jeremy Alain Siegel, Ji-Young Yoon, Kayeon Lee, Margaret Tyrpa, Martynas Norvila, Maxwell Moriyama, Neha Sadruddin, Nicolas Lapierre, Rasmus Streboel, Sang Ha Jung, Seth Byrum, Tony-Saba Shiber, Veronica Lalli, Vi Madrazo, Yu Inamoto, Zach Walters
- City: New York
- Country: United States
Text description provided by the architects. The 2.25-mile flood protection system dubbed the East Side Coastal Resiliency Project (ESCR) has reached a major milestone with the opening of key areas of East River Park. Conceived as a "parkipelago" of interconnected parks along the East River waterfront, the project creates a series of elevated green spaces that double as flood barriers while offering new public amenities for the surrounding Lower East Side neighborhood.