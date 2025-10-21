Basilica di Massenzio Exhibition Pathway / Alvisi Kirimoto + Partners

-
Architects: Alvisi Kirimoto + Partners
- Area: 5000 m²
- Year: 2025
-
Photographs:Giuseppe Miotto - Marco Cappelletti Studio
-
Lead Architects: Alvisi Kirimoto, Massimo Alvisi, Junko Kirimoto
-
-
- Category: Cultural Architecture, Renovation
- Project Team: Massimo Alvisi, Junko Kirimoto, Sara Ciarimboli, Roberto Fioretti
- Restoration Project: Laura Romagnoli, Guido Batocchioni Associates
- Lighting Design: Carolina De Camillis
- Design Phase Safety: Paola D’Arcangelo
- Client: Ministero della Cultura - Parco archeologico del Colosseo
- Director: Dr. Alfonsina Russo
- RUP: Dr. Francesca Boldrighini
- Works Supervisor: Arch. Debora Bravi
- Stage Area: 500 m2
- Systems: Engineer Gianpiero Favuzzi
- Audio Video Technologies: Mediacare Audiovisuals
- Project Coordinators: Landscape Architect Gabriella Strano
- City: Roma
- Country: Italy
Text description provided by the architects. The international architecture firm Alvisi Kirimoto has designed the new exhibition pathway for the Basilica di Massenzio, commissioned by the Colosseum Archaeological Park. Respecting the site's immense historical and cultural significance, the project integrates seamlessly and purposefully into one of the world's most extraordinary contexts. Though distinctly contemporary, the intervention establishes a meaningful dialogue with the site, redefining its identity and introducing new functions. It strikes a careful balance between memory and modernity, offering a thoughtful reinterpretation of the space.