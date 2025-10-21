Submit a Project Advertise Architonic
  Basilica di Massenzio Exhibition Pathway / Alvisi Kirimoto + Partners

Basilica di Massenzio Exhibition Pathway / Alvisi Kirimoto + Partners

  • Curated by Hadir Al Koshta
Cultural Architecture, Renovation
Roma, Italy
  • Project Team: Massimo Alvisi, Junko Kirimoto, Sara Ciarimboli, Roberto Fioretti
  • Restoration Project: Laura Romagnoli, Guido Batocchioni Associates
  • Lighting Design: Carolina De Camillis
  • Design Phase Safety: Paola D’Arcangelo
  • Client: Ministero della Cultura - Parco archeologico del Colosseo
  • Director: Dr. Alfonsina Russo
  • RUP: Dr. Francesca Boldrighini
  • Works Supervisor: Arch. Debora Bravi
  • Stage Area: 500 m2
  • Systems: Engineer Gianpiero Favuzzi
  • Audio Video Technologies: Mediacare Audiovisuals
  • Project Coordinators: Landscape Architect Gabriella Strano
  • City: Roma
  • Country: Italy
© Giuseppe Miotto - Marco Cappelletti Studio

Text description provided by the architects. The international architecture firm Alvisi Kirimoto has designed the new exhibition pathway for the Basilica di Massenzio, commissioned by the Colosseum Archaeological Park. Respecting the site's immense historical and cultural significance, the project integrates seamlessly and purposefully into one of the world's most extraordinary contexts. Though distinctly contemporary, the intervention establishes a meaningful dialogue with the site, redefining its identity and introducing new functions. It strikes a careful balance between memory and modernity, offering a thoughtful reinterpretation of the space.

Alvisi Kirimoto + Partners
WoodSteel

ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsCultural ArchitectureRefurbishmentRenovationItaly

WoodSteelProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsCultural ArchitectureRefurbishmentRenovationItaly
Cite: "Basilica di Massenzio Exhibition Pathway / Alvisi Kirimoto + Partners" 21 Oct 2025. ArchDaily.

