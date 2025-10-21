Taipa Residence / Studio [+] Valéria Gontijo

-
Architects: Studio [+] Valéria Gontijo
- Area: 620 m²
- Year: 2024
-
Photographs:Front
- Category: Houses
- Design Team: Valéria Gontijo, Isabela Moura e Isabela Valença, Sérgio Oliveira, Gabriel Laranjeira, Marina Grandão
- Landscape Design: Ana Paula Roseo
- Lighting Design: ilux
- Architecture And Interiors: Valéria Gontijo + Arquitetos
- Furniture: Bontempo
- Windows: Holzi
- Structures: Situare
- Foundations: Situare
- Electrical Engineering: Situare
- Hydraulic Engineering: Situare
- Flooring: Ike Pedras
- Construction: Simão Construções
- Communication And Text: Matheus Pereira Comunicação
- City: Brasília
- Country: Brazil
Text description provided by the architects. Vernacular architecture with a contemporary language: taipa and minimalism in a 620m² project in Brasília.