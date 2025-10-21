Submit a Project Advertise Architonic
World
  Taipa Residence / Studio [+] Valéria Gontijo

Taipa Residence / Studio [+] Valéria Gontijo

  • Curated by Susanna Moreira
Houses
Brasília, Brazil
  • Category: Houses
  • Design Team: Valéria Gontijo, Isabela Moura e Isabela Valença, Sérgio Oliveira, Gabriel Laranjeira, Marina Grandão
  • Landscape Design: Ana Paula Roseo
  • Lighting Design: ilux
  • Architecture And Interiors: Valéria Gontijo + Arquitetos
  • Furniture: Bontempo
  • Windows: Holzi
  • Structures: Situare
  • Foundations: Situare
  • Electrical Engineering: Situare
  • Hydraulic Engineering: Situare
  • Flooring: Ike Pedras
  • Construction: Simão Construções
  • Communication And Text: Matheus Pereira Comunicação
  • City: Brasília
  • Country: Brazil
  • Did you collaborate on this project?
Taipa Residence / Studio [+] Valéria Gontijo - Image 28 of 36
© Front

Text description provided by the architects. Vernacular architecture with a contemporary language: taipa and minimalism in a 620m² project in Brasília.

About this office
Studio [+] Valéria Gontijo
Office

Cite: "Taipa Residence / Studio [+] Valéria Gontijo" [Casa Taipa / Studio [+] Valéria Gontijo] 21 Oct 2025. ArchDaily.

