45 Industrialized Social Housing Units / Vivas Arquitectos

  • Curated by Valentina Díaz
Social Housing
Barcelona, Spain
  • Architects: Vivas Arquitectos
  • Area Area of this architecture project Area:  4569
  • Year Completion year of this architecture project Year:  2024
  • Photographs
    Photographs:José Hevia
  • Lead Architects: César Vivas Millaruelo, Cristian Vivas Millaruelo
45 Industrialized Social Housing Units / Vivas Arquitectos - Exterior Photography

Text description provided by the architects. The project consists of the construction of 45 officially protected housing units, each with 2 bedrooms, distributed in an 8-story building with a total area of 4,465 m², with facilities on the ground floor.

Vivas Arquitectos
ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsResidential ArchitectureSocial HousingSpain
