House D+J / Pablo Lanza Arquitetura

  • Curated by Susanna Moreira
Residential Architecture, Houses
  • Architects: Pablo Lanza Arquitetura
  • Area Area of this architecture project Area:  1044
  • Year Completion year of this architecture project Year:  2023
  • Photographs
    Photographs:André Mortatti
  • Manufacturers Brands with products used in this architecture project
    Manufacturers:  Eliane, Suvinil
  • Lead Architect: Pablo Lanza
  • Project Team: Italo Vinicius, Bruna Stephanie
  • Interior Design: Laura Rocha Arquitetura
  • Landscape Architecture: Execução Paisagismo - Flora Rainha
  • Engineering & Consulting > Others: Tripé Studio
  • Engineering & Consulting > Lighting: Foco Luz e Desenho
  • Engineering & Consulting > Structural: Estrutura em madeira laminada colada (MLC) - BRA Rewoods Industrial Importação E Exportação Ltda.
  • Project Management: Seripierri Engenharia
  • Engineering & Consulting > Facilities: Equipamentos de ar condicionado - Uniar Comercio de Eletro-Eletrônicos e Serviços Ltda.
  • Engineering & Consulting > Civil: Manta de Impermeabilização da cobertura - Hall-3 Montagens e Serviços Ltda.
  • General Construction: Pisadas em cacão quartzito - Guccelo Mármores
© André Mortatti

Text description provided by the architects. In a large plot of land very well chosen by this beautiful family, the initial request and main importance for the project was to maximize the open areas and prioritize greenery.

Pablo Lanza Arquitetura
Cite: "House D+J / Pablo Lanza Arquitetura" [Casa D+J / Pablo Lanza Arquitetura] 02 Oct 2025. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1034511/house-d-plus-j-pablo-lanza-arquitetura> ISSN 0719-8884

