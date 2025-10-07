Submit a Project Advertise Architonic
World
© All rights reserved. ArchDaily, part of DAAily platforms AG 2008-2025 ISSN 0719-8884 All images are © each office/photographer mentioned.
  1. ArchDaily
  2. Projects
  3. Museums & Exhibit
  4. Denmark
  5. Thoravej 29 / pihlmann architects

Thoravej 29 / pihlmann architects

Save

Thoravej 29 / pihlmann architects - Exterior Photography, Concrete Thoravej 29 / pihlmann architects - Image 3 of 54 Thoravej 29 / pihlmann architects - Image 4 of 54 Thoravej 29 / pihlmann architects - Interior Photography, Dining room, Wood, Table, Chair Thoravej 29 / pihlmann architects - More Images+ 49

  • Curated by Hadir Al Koshta
Museums & Exhibit, Adaptive Reuse, Renovation
Copenhagen, Denmark
More SpecsLess Specs
Save this picture!
Thoravej 29 / pihlmann architects - Exterior Photography, Windows, Facade
© Hampus Berndtson
Save this picture!
Thoravej 29 / pihlmann architects - Exterior Photography, Concrete
© Hampus Berndtson
Content Loader

Project gallery

See allShow less
About this office
pihlmann architects
Office

Material

Concrete

#Tags

ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsCultural ArchitectureMuseums & ExhibitRefurbishmentAdaptive reuseRenovationDenmark

Materials and Tags

ConcreteProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsCultural ArchitectureMuseums & ExhibitRefurbishmentAdaptive reuseRenovationDenmark
Cite: " Thoravej 29 / pihlmann architects" 07 Oct 2025. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1034502/thoravej-29-pihlmann-architects> ISSN 0719-8884

世界上最受欢迎的建筑网站现已推出你的母语版本!

想浏览ArchDaily中国吗?

翻译成中文现有为你所在地区特制的网站？想浏览ArchDaily中国吗?Take me there »

You've started following your first account!

Did you know?

You'll now receive updates based on what you follow! Personalize your stream and start following your favorite authors, offices and users.

Go to my stream
In alliance with Architonic
Check the latest Media StandsCheck the latest Media StandsCheck the latest Media Stands

Check the latest Media Stands

Check the latest Media WallsCheck the latest Media WallsCheck the latest Media Walls

Check the latest Media Walls

Top #Tags