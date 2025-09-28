Submit a Project Advertise Architonic
Rissai Valley / WATG + CSWADI

Ngawa Tibetan and Qiang Autonomous Prefecture, China
  • Architects: CSWADI, WATG
  • Year Completion year of this architecture project Year:  2018
  • Photographs
    Photographs:404NF STUDIO
  • Cswadi Chief Designers: Zheng Yong, Li Feng
  • Cswadi Design Team: Zhang Jihai, Yang Ming, Zhang Yujia
  • Cswadi Structural Design: Wei Zhong, Liao Xiaoxiong, Lei Yun, Wang Fei
  • Cswadi Plumbing Design: Wang Jianjun, Jiang Long, Li Jia, Wang Tiezhu
  • Cswadi Hvac Design: Ni Xianmao, Lin Jiajia, Wen Ling
  • Cswadi Building Electrical Design: Wang Sujun, Liao Honggen, Hou He, Ge Yuandong
  • Landscape Architecture: AECOM CHINA
  • Interior Design: JAYA & ASSOCIATES
  • City: Ngawa Tibetan and Qiang Autonomous Prefecture
  • Country: China
Rissai Valley / WATG + CSWADI - Exterior Photography
© 404NF STUDIO

Text description provided by the architects. Rissai Valley, a Ritz-Carlton Reserve, sits in Zhongcha Valley, Zhangzha Town, Jiuzhaigou—Marriott International's first "Reserve" resort in China and the sixth globally. "Rissai" means "stockade village" in Tibetan, representing a valley with millennia of culture.

About this office
CSWADI
Office
WATG
Office

Cite: "Rissai Valley / WATG + CSWADI" 28 Sep 2025. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1034385/rissai-valley-watg-plus-cswadi> ISSN 0719-8884

想阅读文章的中文版本吗?

© 404NF STUDIO

九寨沟日赛谷丽思卡尔顿隐世酒店 / WATG + CSWADI

翻译成中文现有为你所在地区特制的网站？想浏览ArchDaily中国吗?Take me there »

