Rissai Valley / WATG + CSWADI

Hotels • Ngawa Tibetan and Qiang Autonomous Prefecture, China Architects: CSWADI, WATG

Area Area of this architecture project Area: 36217 m²

Year Completion year of this architecture project Year: 2018

Photographs Photographs: 404NF STUDIO

Category: Hotels

Cswadi Chief Designers: Zheng Yong, Li Feng

Cswadi Design Team: Zhang Jihai, Yang Ming, Zhang Yujia

Cswadi Structural Design: Wei Zhong, Liao Xiaoxiong, Lei Yun, Wang Fei

Cswadi Plumbing Design: Wang Jianjun, Jiang Long, Li Jia, Wang Tiezhu

Cswadi Hvac Design: Ni Xianmao, Lin Jiajia, Wen Ling

Cswadi Building Electrical Design: Wang Sujun, Liao Honggen, Hou He, Ge Yuandong

Landscape Architecture: AECOM CHINA

Interior Design: JAYA & ASSOCIATES

City: Ngawa Tibetan and Qiang Autonomous Prefecture

Country: China

Text description provided by the architects. Rissai Valley, a Ritz-Carlton Reserve, sits in Zhongcha Valley, Zhangzha Town, Jiuzhaigou—Marriott International's first "Reserve" resort in China and the sixth globally. "Rissai" means "stockade village" in Tibetan, representing a valley with millennia of culture.