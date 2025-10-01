Submit a Project Advertise Architonic
House Solomia / Estudio D3B

  • Curated by Valentina Díaz
Houses
Malpaís, Costa Rica
  • Architects: Estudio D3B
  • Area Area of this architecture project Area:  400
  • Year Completion year of this architecture project Year:  2025
  • Photographs
    Photographs:Alvaro Fonseca
  • Lead Architect: Demian Bournissen
  • Category: Houses
  • Technical Team: Shiary Martinez, Jose Pablo Jimenez
  • General Construction: Gianfranco Michelini
  • Interior Design: Heidi Hansen
  • City: Malpaís
  • Country: Costa Rica
Text description provided by the architects. House Solomia was created surrounded by tropical vegetation and overlooking the Pacific coast of Costa Rica. With a contemporary interpretation of tropical architecture, it was designed by Estudio D3B Arquitectura and built by GFM.

