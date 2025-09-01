Shenzhen Guangming International Equestrian Center / Tanghua Architects

•
Shenzhen, China
-
Architects: Tanghua Architects
- Area: 44600 m²
- Year: 2025
-
Photographs:Chao Zhang
-
Lead Architects: Tang Hua
-
- Category: Recreation & Training
- Project Lead: Zhu Chuang
- Design Team: Zhang Qiulong, Xu Senmao, Deng Fang, Peng Jian, Hou Wei, Tang Meng Chan, Wu Yurui, Huang Zhenji, Zhang Xiang, Zhao Yuli
- Technical Team: Wang Kun, Wang Tianhao
- Local Design Institute: Shenzhen Machinery Institute Architectural Design Co., Ltd.
- Technical Lead Local Design: Tang Zenghong
- Project Leads Local Design: Sun Yue, Liu Mengchao
- Architectural Design Team: Quan Songwang, Zhao Naiyu, Wang Zihu, Li Min, Cui Xu, Lin Panling, Qiu Zhenzhong
- Structural Design Team: Feng Yuda, Wang Qian, Ding Jinqing, Liang Hengsheng, Pan Jinle, Mo Zifeng, Li Minjin, Qiao Qian
- Water Design Team: Ding Hong, Zhang Wei, Xie Qiang’An, Chang Tingting, He Chuanhao
- Air Conditioning Design Team: Tong Lan, Jiang Danling, He Yeyuan, Chen Zhihan, Lian Haiyan, Tang Pingyang
- Electric Design Team: Li Yaoxing, Lin Wenchao, Zhao Leiyu, Ding Tianyi, Wei Tianli
- Sustainability Design Team: Xia Yun
- Prefab Construction Design Team: Wu Yijian, Liang Shulu
- Client: Bureau of Public Works Of Guangming District
- Timber Structure: Wuhan Linlang wood Architecture Science and Technology Co., Ltd.
- City: Shenzhen
- Country: China
Text description provided by the architects. In the past, sports and cultural facilities in China were often designed with iconic, exaggerated forms. However, recent trends have shifted towards focusing on the experience of the site and its connection to the surrounding urban environment. The Shekou Cultural and Sports Park proposal responds to this human-centered era, emphasizing public engagement, accessibility, and a blend of indoor and outdoor spaces, while maintaining a strong sense of place.