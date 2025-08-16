VILLAMA / maa_architecture studio

More SpecsLess Specs
-
Architects: maa_architecture studio
- Area: 320 m²
- Year: 2020
-
Photographs:Oana Crainic, CaroLine Dethier
-
Manufacturers: Wienerberger, Vande Moortel, Wever & Ducre
-
Lead Architects: Michel Parubaj
-
-
Text description provided by the architects. Urban planning requirements were one of the main elements significantly influencing the design of this new single-family house from the very beginning. The house is located on a 13-acre plot within a residential development in Ohain.