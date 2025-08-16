Submit a Project Advertise Architonic
World
© All rights reserved. ArchDaily, part of DAAily platforms AG 2008-2025 ISSN 0719-8884 All images are © each office/photographer mentioned.
  1. ArchDaily
  2. Projects
  3. Houses
  4. Belgium
  5. VILLAMA / maa_architecture studio

VILLAMA / maa_architecture studio

Save

VILLAMA / maa_architecture studio - Exterior Photography, BrickVILLAMA / maa_architecture studio - Interior Photography, Dining room, Wood, Table, Chair, LightingVILLAMA / maa_architecture studio - Interior Photography, Living RoomVILLAMA / maa_architecture studio - Interior Photography, Living Room, Wood, Lighting, Stairs, ChairVILLAMA / maa_architecture studio - More Images+ 24

  • Curated by Hadir Al Koshta
Houses
Lasne, Belgium
  • Category: Houses
  • Architecture: Michel Parubaj
  • City: Lasne
  • Country: Belgium
More SpecsLess Specs
Save this picture!
VILLAMA / maa_architecture studio - Exterior Photography, Brick
© Oana Crainic

Text description provided by the architects. Urban planning requirements were one of the main elements significantly influencing the design of this new single-family house from the very beginning. The house is located on a 13-acre plot within a residential development in Ohain.

Content Loader

Project gallery

See allShow less
About this office
maa_architecture studio
Office

Material

Wood

#Tags

ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsResidential ArchitectureHousesBelgium

Materials and Tags

WoodProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsResidential ArchitectureHousesBelgium
Cite: "VILLAMA / maa_architecture studio" 16 Aug 2025. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1032897/villama-house-maa-architecture-studio> ISSN 0719-8884

世界上最受欢迎的建筑网站现已推出你的母语版本!

想浏览ArchDaily中国吗?

翻译成中文现有为你所在地区特制的网站？想浏览ArchDaily中国吗?Take me there »

You've started following your first account!

Did you know?

You'll now receive updates based on what you follow! Personalize your stream and start following your favorite authors, offices and users.

Go to my stream
In alliance with Architonic
Check the latest Sofas And Corner ConfigurationsCheck the latest Sofas And Corner ConfigurationsCheck the latest Sofas And Corner Configurations

Check the latest Sofas And Corner Configurations

Check the latest Bistro TablesCheck the latest Bistro TablesCheck the latest Bistro Tables

Check the latest Bistro Tables

Top #Tags