(RE)INVENTION: Brazil Pavilion at the Venice Architecture Biennale / Plano Coletivo

Veneza, Italy
Architects: Plano Coletivo
- Area: 140 m²
- Year: 2025
Photographs:Federico Cairoli
Lead Architects: Luciana Saboia, Eder Alencar, Matheus Seco
- Category: Installation
- Curators: Luciana Sabioa (FAU-Unb), Eder Alencar (ARQBR) e Matheus Seco (BLOCO Arquitetos)
- Collaborators: André Velloso (ARQBR), Carolina Pescatori (FAU-Unb), Cauê Capillé (FAU-UFRJ), Daniel Mangabeira (BLOCO Arquitetos), Guilherme Lassance (FAU-UFRJ), Henrique Coutinho (BLOCO Arquitetos), Sérgio Marques (FAU-UFRGS)
- Local Architect Italy: Eiletz Ortigas
- Installation Execution: Creative Up Interiors
- Structural Calculation Consulting: Maratá Engenharia
- Installation Executive Project Team: Mariana Castro, Victor Itonaga
- Content Production Team: Carolina Guida, Isadora Furtado, Isaac Alencar, Jéssica Duarte, João Magnus, Leonardo Nóbrega, Lucas Bandeira, Lucas Freitas, Lucas Marques, Luíza Ceruti, Marcela Peres, Paulo Honorato, Pedro Cardoso, Victor Suarez
- Visual Programming Of Panels: Lia Tostes
- City: Veneza
- Country: Italy
(RE)Invention. The curation project representing Brazil at the 19th MIA - International Architecture Exhibition – La Biennale di Venezia, is part of a reflection on recent archaeological discoveries of ancestral infrastructures in the Amazon territory to consider contradictions and question the socio-environmental conditions of contemporary cities. Represented in two acts, (RE)INVENTION constructs a narrative that traverses time and territories.