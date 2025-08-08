Submit a Project Advertise Architonic
World
© All rights reserved. ArchDaily, part of DAAily platforms AG 2008-2025 ISSN 0719-8884 All images are © each office/photographer mentioned.
  1. ArchDaily
  2. Projects
  3. Installation
  4. Italy
  5. (RE)INVENTION: Brazil Pavilion at the Venice Architecture Biennale / Plano Coletivo

(RE)INVENTION: Brazil Pavilion at the Venice Architecture Biennale / Plano Coletivo

Save
Save this picture!
(RE)INVENTION: Brazil Pavilion at the Venice Architecture Biennale / Plano Coletivo - Interior Photography, Wood
© Federico Cairoli

(RE)INVENTION: Brazil Pavilion at the Venice Architecture Biennale / Plano Coletivo - Interior Photography, Wood(RE)INVENTION: Brazil Pavilion at the Venice Architecture Biennale / Plano Coletivo - Image 1 of 31(RE)INVENTION: Brazil Pavilion at the Venice Architecture Biennale / Plano Coletivo - Interior Photography, Kitchen, Wood(RE)INVENTION: Brazil Pavilion at the Venice Architecture Biennale / Plano Coletivo - Interior Photography, Wood(RE)INVENTION: Brazil Pavilion at the Venice Architecture Biennale / Plano Coletivo - More Images+ 26

  • Curated by Susanna Moreira
Installation
Veneza, Italy
  • Architects: Plano Coletivo
  • Area Area of this architecture project Area:  140
  • Year Completion year of this architecture project Year:  2025
  • Photographs
    Photographs:Federico Cairoli
  • Lead Architects: Luciana Saboia, Eder Alencar, Matheus Seco
  • Category: Installation
  • Curators: Luciana Sabioa (FAU-Unb), Eder Alencar (ARQBR) e Matheus Seco (BLOCO Arquitetos)
  • Collaborators: André Velloso (ARQBR), Carolina Pescatori (FAU-Unb), Cauê Capillé (FAU-UFRJ), Daniel Mangabeira (BLOCO Arquitetos), Guilherme Lassance (FAU-UFRJ), Henrique Coutinho (BLOCO Arquitetos), Sérgio Marques (FAU-UFRGS)
  • Local Architect Italy: Eiletz Ortigas
  • Installation Execution: Creative Up Interiors
  • Structural Calculation Consulting: Maratá Engenharia
  • Installation Executive Project Team: Mariana Castro, Victor Itonaga
  • Content Production Team: Carolina Guida, Isadora Furtado, Isaac Alencar, Jéssica Duarte, João Magnus, Leonardo Nóbrega, Lucas Bandeira, Lucas Freitas, Lucas Marques, Luíza Ceruti, Marcela Peres, Paulo Honorato, Pedro Cardoso, Victor Suarez
  • Visual Programming Of Panels: Lia Tostes
  • City: Veneza
  • Country: Italy
More SpecsLess Specs

(RE)Invention. The curation project representing Brazil at the 19th MIA - International Architecture Exhibition – La Biennale di Venezia, is part of a reflection on recent archaeological discoveries of ancestral infrastructures in the Amazon territory to consider contradictions and question the socio-environmental conditions of contemporary cities. Represented in two acts, (RE)INVENTION constructs a narrative that traverses time and territories.

Content Loader

Project gallery

See allShow less
About this office
Plano Coletivo
Office

#Tags

ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsCultural ArchitectureMuseums & ExhibitInstallationItaly
Cite: "(RE)INVENTION: Brazil Pavilion at the Venice Architecture Biennale / Plano Coletivo" [(RE)INVENÇÃO: Pavilhão do Brasil na Bienal de Arquitetura de Veneza / Plano Coletivo] 08 Aug 2025. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1032890/re-invention-brazil-pavilion-at-the-venice-architecture-biennale-plano-coletivo> ISSN 0719-8884

世界上最受欢迎的建筑网站现已推出你的母语版本!

想浏览ArchDaily中国吗?

翻译成中文现有为你所在地区特制的网站？想浏览ArchDaily中国吗?Take me there »

You've started following your first account!

Did you know?

You'll now receive updates based on what you follow! Personalize your stream and start following your favorite authors, offices and users.

Go to my stream
In alliance with Architonic
Check the latest Media StandsCheck the latest Media StandsCheck the latest Media Stands

Check the latest Media Stands

Check the latest Media WallsCheck the latest Media WallsCheck the latest Media Walls

Check the latest Media Walls

Top #Tags