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Zhenshi New Materials Industrial Park Phase I / YS-ONE DESIGN

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  • Curated by 韩爽 - HAN Shuang
Industrial Architecture, Offices
Jiaxing, China
  • Architects: YS-ONE DESIGN
  • Area Area of this architecture project Area:  450000
  • Year Completion year of this architecture project Year:  2025
  • Photographs
    Photographs:Arch Translator
  • Lead Architects: Ying Wangbo
  • Design Team: Yu Kui, Wang Sheng, Chen Zhixu, Jiang Leilei, Fan Hao
  • Construction Detailing Unit: Jujiang Construction Group Co., Ltd.
  • Construction Detailing Unit Team: Wang Xiaobo, Shen Haitao, Hu Mingqiang, Shi Guowei, Yan Binjie, Li Feixiong, Zhuang Weichen
  • Curtain Wall Design: Hangzhou Mujiang Design Consulting Co., Ltd.
  • Curtain Wall Design Team: Ye Linbin
  • Landscape Design: Hangzhou Jiulu Design
  • Landscape Design Team: Zhang Jiayuan, Cheng Zhi, Zhao Yang, Ye Yumin, Wang Dingnan
  • Structural Design: China United Construction Engineering Institute, First Division
  • Structural Design Team: Zhou Nan, Pang Zhenqian
  • Client: Zhenshi Co., Ltd. New Materials Co., Ltd
  • City: Jiaxing
  • Country: China
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Zhenshi New Materials Industrial Park Phase I / YS-ONE DESIGN - Image 5 of 40
© Arch Translator

Text description provided by the architects. The project is located in the Science and Innovation Zone of Tongxiang City, with a total area of approximately 450,000 square meters in its first phase. Upon completion, it is expected to serve as a centralized production and R&D base for Zhenshi New Materials, becoming a demonstration park for the next generation of Zhenshi industrial factories.

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YS-ONE DESIGN
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Materials

GlassSteelConcrete

#Tags

ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsIndustrial ArchitectureOfficesChina

Materials and Tags

GlassSteelConcreteProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsIndustrial ArchitectureOfficesChina
Cite: "Zhenshi New Materials Industrial Park Phase I / YS-ONE DESIGN" 30 Jun 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1028088/zhenshi-new-materials-industrial-park-phase-i-one-design-landscape-architecture> ISSN 0719-8884

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振石新材料产业园一期 / 园舍建筑景观设计

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