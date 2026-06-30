Zhenshi New Materials Industrial Park Phase I / YS-ONE DESIGN

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Jiaxing, China
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Architects: YS-ONE DESIGN
- Area: 450000 m²
- Year: 2025
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Photographs:Arch Translator
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Lead Architects: Ying Wangbo
More SpecsLess Specs
- Category: Industrial Architecture, Offices
- Design Team: Yu Kui, Wang Sheng, Chen Zhixu, Jiang Leilei, Fan Hao
- Construction Detailing Unit: Jujiang Construction Group Co., Ltd.
- Construction Detailing Unit Team: Wang Xiaobo, Shen Haitao, Hu Mingqiang, Shi Guowei, Yan Binjie, Li Feixiong, Zhuang Weichen
- Curtain Wall Design: Hangzhou Mujiang Design Consulting Co., Ltd.
- Curtain Wall Design Team: Ye Linbin
- Landscape Design: Hangzhou Jiulu Design
- Landscape Design Team: Zhang Jiayuan, Cheng Zhi, Zhao Yang, Ye Yumin, Wang Dingnan
- Structural Design: China United Construction Engineering Institute, First Division
- Structural Design Team: Zhou Nan, Pang Zhenqian
- Client: Zhenshi Co., Ltd. New Materials Co., Ltd
- City: Jiaxing
- Country: China
Text description provided by the architects. The project is located in the Science and Innovation Zone of Tongxiang City, with a total area of approximately 450,000 square meters in its first phase. Upon completion, it is expected to serve as a centralized production and R&D base for Zhenshi New Materials, becoming a demonstration park for the next generation of Zhenshi industrial factories.