Serra House / Marcelo Couto Arquitetura + Rodrigo Oliveira Paisagismo

Architecture: Marcelo Couto Arquitetura

Landscape: Rodrigo Oliveira Paisagismo

City: São Paulo

Country: Brazil

Text description provided by the architects. Located in the interior of São Paulo, a spacious garden of over 2,000 m² harmonizes with the architecture of a residence designed by Marcelo Couto Arquitetura. The landscaping, a collaboration between Couto and agronomist and landscape designer Rodrigo Oliveira, features a natural integration of a reflecting pool, swimming pool, and spa. The lush vegetation, composed of native species, softens the architectural lines and provides a feeling of warmth and connection. The garden, strategically designed for privacy, connects the social and intimate areas. Despite being only three years old, the vegetation thrives with minimal maintenance. The landscaping, which breaks the architectural rigidity, humanizes the space and brings nature inside the house.

O paisagismo, uma colaboração entre Couto e o agrônomo e designer de paisagens Rodrigo Oliveira, apresenta um espelho d'água, piscina e spa integrados de forma natural. A exuberante vegetação, composta por espécies nativas, suaviza as linhas arquitetônicas e proporciona uma sensação de calor e conexão.

O jardim, estrategicamente projetado para privacidade, conecta as áreas sociais e íntimas. Apesar de ter apenas três anos, a vegetação prospera com manutenção mínima. O paisagismo, que quebra a rigidez arquitetônica, humaniza o espaço e traz a natureza para dentro da casa.