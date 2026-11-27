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Changchun, China
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Architects: line+ studio
- Area: 4085 m²
- Year: 2023
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Photographs:Chen Xi Studio, line+
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Manufacturers: VELUX Group, iGuzzini, Silvelox, Solarlux
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Lead Architects: Fanhao Meng
More SpecsLess Specs
- Category: Hospitality Architecture
- Lead Team: line+ studio
- Engineering & Consulting > Other: Jianpu Fair-Faced Concrete (Foshan) Architectural Development Co., Ltd.
- Engineering & Consulting > Lighting: Shanghai Yidu Curtain Wall Construction Consulting Co., Ltd.
- City: Changchun
- Country: China