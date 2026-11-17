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Eindhoven, The Netherlands
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Architects: LEVS architecten
- Area: 6750 m²
- Year: 2025
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Photographs:LEVS architecten
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Lead Architects: Adriaan Mout, Jurriaan van Stigt, Marianne Loof, Christiaan Schuit, Surya Steijlen
More SpecsLess Specs
- Category: Residential Architecture, Housing
- Design Team: Marijn Luijmes
- Technical Team: Hilmar Goedhart, Sunny Jessurun, Marijn Luijmes, Swati Hegde
- Landscape Architecture: BOOM Landscape
- City: Eindhoven
- Country: The Netherlands
Text description provided by the architects. LEVS architecten ambitious design for a nature-inclusive residential building is a connecting link between living and greenery in Eindhoven's Mensfort neighborhood.