  1. ArchDaily
  2. Projects
  3. Residential Architecture
  4. Brazil
  5. FR House / N.2B Arquitetura

FR House / N.2B Arquitetura

FR House / N.2B Arquitetura - Interior PhotographyFR House / N.2B Arquitetura - Interior Photography, Stairs, Wood, HandrailFR House / N.2B Arquitetura - Image 4 of 27FR House / N.2B Arquitetura - Exterior PhotographyFR House / N.2B Arquitetura - More Images+ 22

Curated by Susanna Moreira

Read the original version in Portuguese here.

Residential Architecture, Houses
Ribeirão Preto, Brazil
  • Architects: N.2B Arquitetura
  • Area Area of this architecture project Area:  1394
  • Year Completion year of this architecture project Year:  2025
  • Photographs
    Photographs:Keniche Santos
  • Lead Architects: Caio Yoshiaki Nagano, Rodolfo Biagi Becker e Natalie Fogagnoli
  • Coordination: Caio Yoshiaki Nagano, Rodolfo Biagi Becker, Natalie Fogagnoli
  • Project Team: Leonardo Tomazeli, Thais Cunha
  • Engineering & Consulting > Structural: Ferriani
  • Engineering & Consulting > Lighting: Lucenera
  • Engineering & Consulting > Electrical: Cadlif
  • Engineering & Consulting > Installations: Dimensional, Neoside
  • General Construction: Breci
  • Interior Design: N2B Arquitetura
  • Landscaping: Daniel Nunes + N2B
  • Engineering & Consulting > Other: Kitchens, Esmage Marcenaria, Olivaz, Brich Marmoraria
  • City: Ribeirão Preto
  • Country: Brazil
  • Did you collaborate on this project?
More SpecsLess Specs
FR House / N.2B Arquitetura - Interior Photography
© Keniche Santos

Text description provided by the architects. The FR House transforms the challenges of a corner lot into an architecture that reveals itself gradually, exploring the relationship between light, nature, materiality, and spatial experience.

Content Loader

Project gallery

See allShow less
About this office
N.2B Arquitetura
Office

#Tags

ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsResidential ArchitectureHousesBrazil
Cite: "FR House / N.2B Arquitetura" [Casa FR / N.2B Arquitetura] 10 Nov 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1188415/fr-house-b-arquitetura> ISSN 0719-8884

想阅读文章的中文版本吗?

© Keniche Santos

Casa FR / N.2B Arquitetura

翻译成中文现有为你所在地区特制的网站？想浏览ArchDaily中国吗?Take me there »

You've started following your first account!

Did you know?

You'll now receive updates based on what you follow! Personalize your stream and start following your favorite authors, offices and users.

Go to my stream

Top #Tags