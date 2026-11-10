FR House / N.2B Arquitetura

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Ribeirão Preto, Brazil
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Architects: N.2B Arquitetura
- Area: 1394 m²
- Year: 2025
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Photographs:Keniche Santos
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Lead Architects: Caio Yoshiaki Nagano, Rodolfo Biagi Becker e Natalie Fogagnoli
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- Category: Residential Architecture, Houses
- Coordination: Caio Yoshiaki Nagano, Rodolfo Biagi Becker, Natalie Fogagnoli
- Project Team: Leonardo Tomazeli, Thais Cunha
- Engineering & Consulting > Structural: Ferriani
- Engineering & Consulting > Lighting: Lucenera
- Engineering & Consulting > Electrical: Cadlif
- Engineering & Consulting > Installations: Dimensional, Neoside
- General Construction: Breci
- Interior Design: N2B Arquitetura
- Landscaping: Daniel Nunes + N2B
- Engineering & Consulting > Other: Kitchens, Esmage Marcenaria, Olivaz, Brich Marmoraria
- City: Ribeirão Preto
- Country: Brazil
Text description provided by the architects. The FR House transforms the challenges of a corner lot into an architecture that reveals itself gradually, exploring the relationship between light, nature, materiality, and spatial experience.