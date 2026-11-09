Hospital da Luz – Clínica da Figueira da Foz / RISCO

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Figueira da Foz, Portugal
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Architects: RISCO
- Area: 2100 m²
- Year: 2024
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Photographs:Carolina Delgado
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Manufacturers: Knauf, Saint-Gobain, Technal, Bandalux, Cerãmica Vale da Gândara, HAY, INCLASS, RMC, Wicona
More SpecsLess Specs
- Category: Healthcare Architecture, Hospital
- Coordination: Jorge Estriga
- Project Team: João Machado, Nuno Mendonça, André Luís, , Cristina Picoto
- Engineering & Consulting > Structural: Point-Up
- Engineering & Consulting > Other: Sopsec, Dimensionar
- Engineering & Consulting > Electrical: Joule Internacional
- City: Figueira da Foz
- Country: Portugal
Text description provided by the architects. The new Hospital da Luz clinic in Figueira da Foz is located in the northern part of the city, within a fully consolidated urban area.