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Hospital da Luz – Clínica da Figueira da Foz / RISCO

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Curated by Susanna Moreira

Read the original version in Portuguese here.

Healthcare Architecture, Hospital
Figueira da Foz, Portugal
  • Architects: RISCO
  • Area Area of this architecture project Area:  2100
  • Year Completion year of this architecture project Year:  2024
  • Photographs
    Photographs:Carolina Delgado
  • Manufacturers Brands with products used in this architecture project
    Manufacturers:  Knauf, Saint-Gobain, Technal, Bandalux, Cerãmica Vale da Gândara, HAY, INCLASS, RMC, Wicona
  • Coordination: Jorge Estriga
  • Project Team: João Machado, Nuno Mendonça, André Luís, , Cristina Picoto
  • Engineering & Consulting > Structural: Point-Up
  • Engineering & Consulting > Other: Sopsec, Dimensionar
  • Engineering & Consulting > Electrical: Joule Internacional
  • City: Figueira da Foz
  • Country: Portugal
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More SpecsLess Specs
Hospital da Luz – Clínica da Figueira da Foz / RISCO - Exterior Photography
© Carolina Delgado

Text description provided by the architects. The new Hospital da Luz clinic in Figueira da Foz is located in the northern part of the city, within a fully consolidated urban area.

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Cite: "Hospital da Luz – Clínica da Figueira da Foz / RISCO" [Hospital da Luz – Clínica da Figueira da Foz / RISCO] 09 Nov 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1188321/hospital-da-luz-clinica-da-figueira-da-foz-risco> ISSN 0719-8884

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© Carolina Delgado

Hospital da Luz – Clínica da Figueira da Foz / RISCO

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