Casa del Loro / Workshop, Diseño y Construcción

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Xcanatún, Mexico
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Architects: Workshop, Diseño y Construcción
- Area: 360 m²
- Year: 2025
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Photographs:Manolo R. Solís
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Manufacturers: mido , mosaicos dzununcan
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Lead Architects: Francisco Bernés, Fabián Gutiérrez
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- Category: Residential Architecture, Houses, House Interiors
- City: Xcanatún
- Country: Mexico
Text description provided by the architects. Casa de Loro is a studio house located on the outskirts of the city of Mérida, immersed in the Yucatecan jungle, just steps away from an old henequen hacienda.