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Casa del Loro / Workshop, Diseño y Construcción

Casa del Loro / Workshop, Diseño y Construcción - Image 2 of 29Casa del Loro / Workshop, Diseño y Construcción - Interior Photography, GlassCasa del Loro / Workshop, Diseño y Construcción - Interior Photography, Dining roomCasa del Loro / Workshop, Diseño y Construcción - Interior Photography, Dining room, Wood, ChairCasa del Loro / Workshop, Diseño y Construcción - More Images+ 24

Curated by Valentina Díaz

Residential Architecture, Houses, House Interiors
Xcanatún, Mexico
  • Architects: Workshop, Diseño y Construcción
  • Area Area of this architecture project Area:  360
  • Year Completion year of this architecture project Year:  2025
  • Photographs
    Photographs:Manolo R. Solís
  • Manufacturers Brands with products used in this architecture project
    Manufacturers:  mido , mosaicos dzununcan
  • Lead Architects: Francisco Bernés, Fabián Gutiérrez
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Casa del Loro / Workshop, Diseño y Construcción - Image 6 of 29
© Manolo R. Solís

Text description provided by the architects. Casa de Loro is a studio house located on the outskirts of the city of Mérida, immersed in the Yucatecan jungle, just steps away from an old henequen hacienda.

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Workshop, Diseño y Construcción
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Materials

WoodGlassSteel

#Tags

ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsResidential ArchitectureHousesInterior DesignResidential InteriorsHouse InteriorsMexico

Materials and Tags

WoodGlassSteelProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsResidential ArchitectureHousesInterior DesignResidential InteriorsHouse InteriorsMexico
Cite: "Casa del Loro / Workshop, Diseño y Construcción" 05 Nov 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1188093/casa-del-loro-workshop-diseno-y-construccion> ISSN 0719-8884

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© Manolo R. Solís

Casa del Loro / Workshop, Diseño y Construcción

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