Casa Neblina / Red Arquitectos

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El Pescadero, Mexico
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Architects: Red Arquitectos
- Area: 114 m²
- Year: 2024
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Photographs:Irving Torres Piedras
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Lead Architects: Susana López González
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- Category: Residential Architecture
- Design Team: Angélica Azamar Villegas, Alyssa Gun
- City: El Pescadero
- Country: Mexico
Text description provided by the architects. Enclavada entre huertas y palmares de El Pescadero, Casa Neblina es un monolito beige que emerge de la bruma salina del amanecer como una piedra más del paisaje del desierto.