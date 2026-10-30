Casa Neblina / Red Arquitectos

© Irving Torres Piedras

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Category: Residential Architecture

Design Team: Angélica Azamar Villegas, Alyssa Gun

City: El Pescadero

Country: Mexico

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Text description provided by the architects. Enclavada entre huertas y palmares de El Pescadero, Casa Neblina es un monolito beige que emerge de la bruma salina del amanecer como una piedra más del paisaje del desierto.