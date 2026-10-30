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Casa Neblina / Red Arquitectos

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Curated by Valentina Díaz

Residential Architecture
El Pescadero, Mexico
  • Architects: Red Arquitectos
  • Area Area of this architecture project Area:  114
  • Year Completion year of this architecture project Year:  2024
  • Photographs
    Photographs:Irving Torres Piedras
  • Lead Architects: Susana López González
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Casa Neblina / Red Arquitectos - Exterior Photography
© Irving Torres Piedras

Text description provided by the architects. Enclavada entre huertas y palmares de El Pescadero, Casa Neblina es un monolito beige que emerge de la bruma salina del amanecer como una piedra más del paisaje del desierto.

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Red Arquitectos
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Cite: "Casa Neblina / Red Arquitectos" 30 Oct 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1187819/susana-lopez-gonzalez> ISSN 0719-8884

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© Irving Torres Piedras

薄雾住宅 / Red Arquitectos

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