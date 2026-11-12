Ex Macello di Treviso / TIXA Studio associato

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Treviso, Italy
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Architects: TIXA Studio associato
- Area: 700 m²
- Year: 2026
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Photographs:Tobias Kaser
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Manufacturers: Knauf, Calce del Brenta, Cassina, Celenit, DND
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Lead Architect: Marco Alessi
More SpecsLess Specs
- Category: Public Architecture, Community, Adaptive Reuse
- Lead Team: Federico Dalla Valle
- Design Team: Roberto Colpo, Laura Sartor, Francesca Piva,
- Technical Team: Chiara Pedebon
- City: Treviso
- Country: Italy
Text description provided by the architects. The project transforms Treviso's former slaughterhouse into a day center for people in vulnerable circumstances, building on the building's layered identities.