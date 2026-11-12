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Ex Macello di Treviso / TIXA Studio associato

Ex Macello di Treviso / TIXA Studio associato - Interior Photography, GlassEx Macello di Treviso / TIXA Studio associato - Interior Photography, Lighting, Glass, ChairEx Macello di Treviso / TIXA Studio associato - Interior Photography, ConcreteEx Macello di Treviso / TIXA Studio associato - Image 5 of 20Ex Macello di Treviso / TIXA Studio associato - More Images+ 15

Curated by Nina Vuga

Public Architecture, Community, Adaptive Reuse
Treviso, Italy
  • Architects: TIXA Studio associato
  • Area Area of this architecture project Area:  700
  • Year Completion year of this architecture project Year:  2026
  • Photographs
    Photographs:Tobias Kaser
  • Manufacturers Brands with products used in this architecture project
    Manufacturers:  Knauf, Calce del Brenta, Cassina, Celenit, DND
  • Lead Architect: Marco Alessi
More SpecsLess Specs
Ex Macello di Treviso / TIXA Studio associato - Exterior Photography, Concrete, Column
© Tobias Kaser

Text description provided by the architects. The project transforms Treviso's former slaughterhouse into a day center for people in vulnerable circumstances, building on the building's layered identities.

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TIXA Studio associato
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Material

Concrete

#Tags

ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsPublic ArchitectureCommunityRefurbishmentAdaptive reuseItaly

Materials and Tags

ConcreteProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsPublic ArchitectureCommunityRefurbishmentAdaptive reuseItaly
Cite: "Ex Macello di Treviso / TIXA Studio associato" 12 Nov 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1187696/ex-macello-di-treviso> ISSN 0719-8884

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© Tobias Kaser

Ex Macello di Treviso / TIXA Studio associato

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