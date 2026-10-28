Guest House / Mints Design

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Architects: Mints Design
- Area: 640 m²
- Year: 2026
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Photographs:Anastasiia Shynkarenko
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Manufacturers: &Tradition, Audo, Eichholtz, FREDERICIA, GUBI, Gervasoni 1882, Gushka
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Lead Architects: Volodymyr Mints, Anastasiia Shynkarenko
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- Category: Hospitality Architecture, Lodging
- Lead Team: Volodymyr Mints, Anastasiia Shynkarenko
- Design Team: Anastasiia Bakurova
- Technical Team: Oleksandra Vdovichenko
- Engineering & Consulting > Other: Bogdan Konovalov
- Engineering & Consulting > Structural: Andrii Pichkur
- Engineering & Consulting > Civil: Serhii Tretiakov
- Country: Ukraine
Text description provided by the architects. The project is part of a larger architectural complex located within an extensive natural site. The landscape of the wilderness serves as the foundation for the architectural concept.