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Guest House / Mints Design

Guest House / Mints Design - Exterior PhotographyGuest House / Mints Design - Image 3 of 36Guest House / Mints Design - Image 4 of 36Guest House / Mints Design - Interior Photography, Wood, Lighting, ChairGuest House / Mints Design - More Images+ 31

Curated by Nina Vuga

Hospitality Architecture, Lodging
Ukraine
  • Architects: Mints Design
  • Area Area of this architecture project Area:  640
  • Year Completion year of this architecture project Year:  2026
  • Photographs
    Photographs:Anastasiia Shynkarenko
  • Manufacturers Brands with products used in this architecture project
    Manufacturers:  &Tradition, Audo, Eichholtz, FREDERICIA, GUBI, Gervasoni 1882, Gushka
  • Lead Architects: Volodymyr Mints, Anastasiia Shynkarenko
  • Lead Team: Volodymyr Mints, Anastasiia Shynkarenko
  • Design Team: Anastasiia Bakurova
  • Technical Team: Oleksandra Vdovichenko
  • Engineering & Consulting > Other: Bogdan Konovalov
  • Engineering & Consulting > Structural: Andrii Pichkur
  • Engineering & Consulting > Civil: Serhii Tretiakov
  • Country: Ukraine
More SpecsLess Specs
Guest House / Mints Design - Image 17 of 36
© Anastasiia Shynkarenko

Text description provided by the architects. The project is part of a larger architectural complex located within an extensive natural site. The landscape of the wilderness serves as the foundation for the architectural concept.

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Materials

WoodStone

#Tags

ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsHospitality ArchitectureLodgingUkraine

Materials and Tags

WoodStoneProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsHospitality ArchitectureLodgingUkraine
Cite: "Guest House / Mints Design" 28 Oct 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1187561/guest-house-mints-design> ISSN 0719-8884

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© Anastasiia Shynkarenko

Guest House 宾客之家 / Mints Design

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