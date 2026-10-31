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Konya Square Houses and Bicycle Museum Extension / Yalin Architectural Design

Konya Square Houses and Bicycle Museum Extension / Yalin Architectural Design - Exterior Photography, Wood, Door, ConcreteKonya Square Houses and Bicycle Museum Extension / Yalin Architectural Design - Image 3 of 36Konya Square Houses and Bicycle Museum Extension / Yalin Architectural Design - Interior Photography, Stairs, WoodKonya Square Houses and Bicycle Museum Extension / Yalin Architectural Design - Image 5 of 36Konya Square Houses and Bicycle Museum Extension / Yalin Architectural Design - More Images+ 31

Curated by Miwa Negoro

Mixed Use Architecture, Museum, Extension
Konya, Türkiye
  • Architects: Yalin Architectural Design
  • Area Area of this architecture project Area:  7500
  • Year Completion year of this architecture project Year:  2026
  • Photographs
    Photographs:Hacer Bozkurt
  • Manufacturers Brands with products used in this architecture project
    Manufacturers:  Asmaz
  • Lead Architect: Ömer Selçuk Baz
  • Lead Team: Ömer Selçuk Baz, Ramazan Avcı, Seden Cinasal Avcı
  • Design Team: Aliye Temizci, Atakan Koca, Aydan Ataç, Aysu Kustaş, Büşra Koyuncu, Cansu Usta Bolat, Ece Kavafoğlu, Ece Özdür, Enver Yiğit Doğan, Galip Koyuncu, Gülay Karip Şen, Halil Baha Akyar, Hülya Demirkaya, Melih Baktır, Merve Özduman, Nil Özkır, Nisa Elçin Açar, Özge Süvari
  • Architecture Offices: HVL Studio
  • Urban Planning: Arzu Nuhoglu Landscape Design
  • Engineering & Consulting > Mechanical: Karacan Engineering
  • Engineering & Consulting > Structural: Özcihan Engineering
  • Engineering & Consulting > Other: Birim Altyapi Engineering
  • Engineering & Consulting > Electrical: Promete Muhendislik
  • City: Konya
  • Country: Türkiye
More SpecsLess Specs
Konya Square Houses and Bicycle Museum Extension / Yalin Architectural Design - Exterior Photography, Aerial View Photography, Cityscape
© Hacer Bozkurt

Text description provided by the architects. Konya Square Houses consists of 13 reinforced-concrete buildings constructed in 2005, drawing on the traditional Konya houses and neighborhood fabric that existed on the site until 1955. Over the years, the complex accommodated various non-governmental organizations and municipal departments.

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Yalin Architectural Design
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Materials

WoodGlassSteel

#Tags

ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsMixed Use ArchitectureCultural ArchitectureMuseums & ExhibitMuseumRefurbishmentExtensionTürkiye

Materials and Tags

WoodGlassSteelProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsMixed Use ArchitectureCultural ArchitectureMuseums & ExhibitMuseumRefurbishmentExtensionTürkiye
Cite: "Konya Square Houses and Bicycle Museum Extension / Yalin Architectural Design" 31 Oct 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1187508/konya-square-houses-and-bicycle-museum-extension-yalin-architectural-design> ISSN 0719-8884

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© Hacer Bozkurt

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