Konya Square Houses and Bicycle Museum Extension / Yalin Architectural Design

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Konya, Türkiye
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Architects: Yalin Architectural Design
- Area: 7500 m²
- Year: 2026
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Photographs:Hacer Bozkurt
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Manufacturers: Asmaz
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Lead Architect: Ömer Selçuk Baz
More SpecsLess Specs
- Category: Mixed Use Architecture, Museum, Extension
- Lead Team: Ömer Selçuk Baz, Ramazan Avcı, Seden Cinasal Avcı
- Design Team: Aliye Temizci, Atakan Koca, Aydan Ataç, Aysu Kustaş, Büşra Koyuncu, Cansu Usta Bolat, Ece Kavafoğlu, Ece Özdür, Enver Yiğit Doğan, Galip Koyuncu, Gülay Karip Şen, Halil Baha Akyar, Hülya Demirkaya, Melih Baktır, Merve Özduman, Nil Özkır, Nisa Elçin Açar, Özge Süvari
- Architecture Offices: HVL Studio
- Urban Planning: Arzu Nuhoglu Landscape Design
- Engineering & Consulting > Mechanical: Karacan Engineering
- Engineering & Consulting > Structural: Özcihan Engineering
- Engineering & Consulting > Other: Birim Altyapi Engineering
- Engineering & Consulting > Electrical: Promete Muhendislik
- City: Konya
- Country: Türkiye
Text description provided by the architects. Konya Square Houses consists of 13 reinforced-concrete buildings constructed in 2005, drawing on the traditional Konya houses and neighborhood fabric that existed on the site until 1955. Over the years, the complex accommodated various non-governmental organizations and municipal departments.