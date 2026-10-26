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Muammer Karaca Theatre Refurbishment / Novos Studio

Muammer Karaca Theatre Refurbishment / Novos Studio - Interior Photography, Stairs, Glass, HandrailMuammer Karaca Theatre Refurbishment / Novos Studio - Image 3 of 35Muammer Karaca Theatre Refurbishment / Novos Studio - Image 4 of 35Muammer Karaca Theatre Refurbishment / Novos Studio - Interior Photography, Lighting, Concrete, ArcadeMuammer Karaca Theatre Refurbishment / Novos Studio - More Images+ 30

Curated by Miwa Negoro

Theater, Adaptive Reuse, Renovation
İstanbul, Türkiye
  • Architects: Novos Studio
  • Area Area of this architecture project Area:  3000
  • Year Completion year of this architecture project Year:  2026
  • Photographs
    Photographs:Egemen Karakaya
  • Lead Architects: Hande Ciğerli, Mert Üçer
  • Design Team: Begüm Alyemiş, Fatma Savgan, Mukaddes İskender, Ruşen Uçar, Sarp Özgen, Zeynep Burçoğlu
  • Technical Team: Arek Nişanyan
  • General Contractor: Güner İnşaat
  • Engineering & Consulting > Structural: Alper Acer Proje Hizmetleri
  • Engineering & Consulting > Acoustic: Karakutu Elektro-Acoustic
  • Restoration: İBB Miras
  • City: İstanbul
  • Country: Türkiye
More SpecsLess Specs
Muammer Karaca Theatre Refurbishment / Novos Studio - Exterior Photography, Waterfront, Coast, Cityscape
© Egemen Karakaya

Text description provided by the architects. Located in the heart of Beyoğlu, Muammer Karaca Theatre was founded in 1955 by Muammer Karaca, a leading figure of Turkish boulevard theatre, and designed by architect Perran Doğancı. Situated on a cul-de-sac opening onto İstiklal Avenue, the theatre remained an important part of Istanbul's cultural life for more than half a century.

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Materials

WoodGlassSteel

#Tags

ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsCultural ArchitectureTheaters & PerformancetheaterRefurbishmentAdaptive reuseRenovationTürkiye

Materials and Tags

WoodGlassSteelProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsCultural ArchitectureTheaters & PerformancetheaterRefurbishmentAdaptive reuseRenovationTürkiye
Cite: "Muammer Karaca Theatre Refurbishment / Novos Studio" 26 Oct 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1187304/muammer-karaca-theatre-refurbishment-novos-studio> ISSN 0719-8884

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© Egemen Karakaya

Muammer Karaca 剧院修缮项目 / Novos Studio

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