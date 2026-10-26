Muammer Karaca Theatre Refurbishment / Novos Studio

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İstanbul, Türkiye
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Architects: Novos Studio
- Area: 3000 m²
- Year: 2026
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Photographs:Egemen Karakaya
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Lead Architects: Hande Ciğerli, Mert Üçer
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- Category: Theater, Adaptive Reuse, Renovation
- Design Team: Begüm Alyemiş, Fatma Savgan, Mukaddes İskender, Ruşen Uçar, Sarp Özgen, Zeynep Burçoğlu
- Technical Team: Arek Nişanyan
- General Contractor: Güner İnşaat
- Engineering & Consulting > Structural: Alper Acer Proje Hizmetleri
- Engineering & Consulting > Acoustic: Karakutu Elektro-Acoustic
- Restoration: İBB Miras
- City: İstanbul
- Country: Türkiye
Text description provided by the architects. Located in the heart of Beyoğlu, Muammer Karaca Theatre was founded in 1955 by Muammer Karaca, a leading figure of Turkish boulevard theatre, and designed by architect Perran Doğancı. Situated on a cul-de-sac opening onto İstiklal Avenue, the theatre remained an important part of Istanbul's cultural life for more than half a century.