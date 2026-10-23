Estúdio Semibreve / Estúdio Clara Nahas

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Architects: Estúdio Clara Nahas
- Area: 55 m²
- Year: 2026
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Photographs:Camila Santos
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Manufacturers: Todeschini, Botteh, Deca, Dpot, Keramika, Líder Design, MAU
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Lead Architect: Clara Nahas
- Category: Interior Design, Residential Interiors
- Design Team: Ricardo Macias, Thales Bastos, Narayana Yumiko, Sofia Castelo Branco, Julia Wu
- City: São Paulo
- Country: Brazil
Text description provided by the architects. No Estúdio Semibreve, a materialização da narrativa exigiu um exercício rigoroso de zoneamento e uma subversão proposital da lógica habitacional. Em uma área de 55 metros quadrados, o Estúdio Clara Nahas estabelece uma planta de fluxo invertido, onde a hierarquia convencional entre o público e o privado é reordenada para priorizar o recolhimento. Diferente da recepção imediata por áreas sociais, a entrada acontece pela zona íntima. O visitante da mostra é convidado a percorrer o dormitório e o ambiente de estudo antes de alcançar a amplitude da convivência. Esta decisão projetual atua como um filtro sensorial: atravessar a intimidade torna-se um rito de passagem necessário para se conectar com a alma da casa, sugerindo que o despojamento pessoal deve preceder o encontro com o outro.