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Estúdio Semibreve / Estúdio Clara Nahas

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Curated by Susanna Moreira

Interior Design, Residential Interiors
São Paulo, Brazil
  • Architects: Estúdio Clara Nahas
  • Area Area of this architecture project Area:  55
  • Year Completion year of this architecture project Year:  2026
  • Photographs
    Photographs:Camila Santos
  • Manufacturers Brands with products used in this architecture project
    Manufacturers:  Todeschini, Botteh, Deca, Dpot, Keramika, Líder Design, MAU
  • Lead Architect: Clara Nahas
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Estúdio Semibreve / Estúdio Clara Nahas - Interior Photography, Living Room, Wood, Table, Lighting, Chair
© Camila Santos

Text description provided by the architects. No Estúdio Semibreve, a materialização da narrativa exigiu um exercício rigoroso de zoneamento e uma subversão proposital da lógica habitacional. Em uma área de 55 metros quadrados, o Estúdio Clara Nahas estabelece uma planta de fluxo invertido, onde a hierarquia convencional entre o público e o privado é reordenada para priorizar o recolhimento. Diferente da recepção imediata por áreas sociais, a entrada acontece pela zona íntima. O visitante da mostra é convidado a percorrer o dormitório e o ambiente de estudo antes de alcançar a amplitude da convivência. Esta decisão projetual atua como um filtro sensorial: atravessar a intimidade torna-se um rito de passagem necessário para se conectar com a alma da casa, sugerindo que o despojamento pessoal deve preceder o encontro com o outro.

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Estúdio Clara Nahas
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Cite: "Estúdio Semibreve / Estúdio Clara Nahas" 23 Oct 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1187236/estudio-semibreve-estudio-clara-nahas> ISSN 0719-8884

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© Camila Santos

Estúdio Semibreve / Estúdio Clara Nahas

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