Estúdio Semibreve / Estúdio Clara Nahas

© Camila Santos

+ 19

Products translation missing: en-US.post.svg.material_description

Category: Interior Design, Residential Interiors

Design Team: Ricardo Macias, Thales Bastos, Narayana Yumiko, Sofia Castelo Branco, Julia Wu

City: São Paulo

Country: Brazil

More Specs

Less Specs

Text description provided by the architects. No Estúdio Semibreve, a materialização da narrativa exigiu um exercício rigoroso de zoneamento e uma subversão proposital da lógica habitacional. Em uma área de 55 metros quadrados, o Estúdio Clara Nahas estabelece uma planta de fluxo invertido, onde a hierarquia convencional entre o público e o privado é reordenada para priorizar o recolhimento. Diferente da recepção imediata por áreas sociais, a entrada acontece pela zona íntima. O visitante da mostra é convidado a percorrer o dormitório e o ambiente de estudo antes de alcançar a amplitude da convivência. Esta decisão projetual atua como um filtro sensorial: atravessar a intimidade torna-se um rito de passagem necessário para se conectar com a alma da casa, sugerindo que o despojamento pessoal deve preceder o encontro com o outro.