"Camposoto" Health Center / Estudio Suárez Corchete

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San Fernando, Spain
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Architects: Estudio Suárez Corchete
- Area: 2167 m²
- Year: 2026
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Photographs:Fernando Alda
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Lead Architect: Fernando Suárez Corchete
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- Category: Healthcare Center
- Lead Team: Fernando Suárez Corchete, Lorenzo Muro Álvarez, María Pilar Casado Villa
- Design Team: Álvaro Campos Gómez, Miguel Cerero Molina, Nuria Camona Rosado
- Technical Team: Ricardo Díaz Garrido, Rafael Montes Gámez, Francisco Gutiérrez Alcoba, Juan Diego García Rodríguez
- City: San Fernando
- Country: Spain
Text description provided by the architects. The plot is located in a relatively consolidated area of urban expansion, integrated into a block designated for public facilities within a residential environment composed of multi-family apartment buildings and semi-detached single-family homes.