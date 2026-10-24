"Camposoto" Health Center / Estudio Suárez Corchete

© Fernando Alda

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Category: Healthcare Center

Lead Team: Fernando Suárez Corchete, Lorenzo Muro Álvarez, María Pilar Casado Villa

Design Team: Álvaro Campos Gómez, Miguel Cerero Molina, Nuria Camona Rosado

Technical Team: Ricardo Díaz Garrido, Rafael Montes Gámez, Francisco Gutiérrez Alcoba, Juan Diego García Rodríguez

City: San Fernando

Country: Spain

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Text description provided by the architects. The plot is located in a relatively consolidated area of urban expansion, integrated into a block designated for public facilities within a residential environment composed of multi-family apartment buildings and semi-detached single-family homes.