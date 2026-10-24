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"Camposoto" Health Center / Estudio Suárez Corchete

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Curated by Valentina Díaz

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Healthcare Center
San Fernando, Spain
  • Architects: Estudio Suárez Corchete
  • Area Area of this architecture project Area:  2167
  • Year Completion year of this architecture project Year:  2026
  • Photographs
    Photographs:Fernando Alda
  • Lead Architect: Fernando Suárez Corchete
  • Lead Team: Fernando Suárez Corchete, Lorenzo Muro Álvarez, María Pilar Casado Villa
  • Design Team: Álvaro Campos Gómez, Miguel Cerero Molina, Nuria Camona Rosado
  • Technical Team: Ricardo Díaz Garrido, Rafael Montes Gámez, Francisco Gutiérrez Alcoba, Juan Diego García Rodríguez
  • City: San Fernando
  • Country: Spain
More SpecsLess Specs
"Camposoto" Health Center / Estudio Suárez Corchete - Image 10 of 38
© Fernando Alda

Text description provided by the architects. The plot is located in a relatively consolidated area of urban expansion, integrated into a block designated for public facilities within a residential environment composed of multi-family apartment buildings and semi-detached single-family homes.

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Estudio Suárez Corchete
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Cite: ""Camposoto" Health Center / Estudio Suárez Corchete" [Centro de Salud “Camposoto” / Estudio Suárez Corchete] 24 Oct 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1187184/camposoto-health-center-estudio-suarez-corchete> ISSN 0719-8884

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© Fernando Alda

Camposoto 医疗中心 / Estudio Suárez Corchete

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