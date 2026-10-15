Son Ferriol Health Centre / LaBoqueria

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Architects: LaBoqueria
- Area: 2500 m²
- Year: 2026
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Photographs:Ricard López
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Manufacturers: Fetdeterra, Madergia
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Lead Architects: Laboqueria Arquitectura + Munarq
More SpecsLess Specs
- Category: Healthcare Architecture, Healthcare Center
- Engineering & Consulting > Quantity Surveying: Esther Boluda
- Engineering & Consulting > Environmental Sustainability: QNTM-management
- Engineering & Consulting > Structural: Miguel Nevado
- Consulting Architect: Marc Gispert
- Client: IBSalut
- City: Palma
- Country: Spain
Text description provided by the architects. The project starts with a simple question: how can a building designed to care for people also care for its surroundings, its materials, and its own future?