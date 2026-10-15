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Son Ferriol Health Centre / LaBoqueria

Son Ferriol Health Centre / LaBoqueria - Interior Photography, WoodSon Ferriol Health Centre / LaBoqueria - Image 3 of 25Son Ferriol Health Centre / LaBoqueria - Interior Photography, WoodSon Ferriol Health Centre / LaBoqueria - Interior Photography, WoodSon Ferriol Health Centre / LaBoqueria - More Images+ 20

Curated by Valentina Díaz

Healthcare Architecture, Healthcare Center
Palma, Spain
  • Architects: LaBoqueria
  • Area Area of this architecture project Area:  2500
  • Year Completion year of this architecture project Year:  2026
  • Photographs
    Photographs:Ricard López
  • Manufacturers Brands with products used in this architecture project
    Manufacturers:  Fetdeterra, Madergia
  • Lead Architects: Laboqueria Arquitectura + Munarq
More SpecsLess Specs
Son Ferriol Health Centre / LaBoqueria - Exterior Photography, Concrete
© Ricard López

Text description provided by the architects. The project starts with a simple question: how can a building designed to care for people also care for its surroundings, its materials, and its own future?

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LaBoqueria
Office

Material

Wood

#Tags

ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsHealthcare ArchitectureHealthcarehealthcare centerSpain

Materials and Tags

WoodProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsHealthcare ArchitectureHealthcarehealthcare centerSpain
Cite: "Son Ferriol Health Centre / LaBoqueria" 15 Oct 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1186927/son-ferriol-health-centre-laboqueria> ISSN 0719-8884

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© Ricard López

Son Ferriol 社区健康中心 / LaBoqueria

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