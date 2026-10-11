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Chaume Sublimé / COAT

Chaume Sublimé / COAT - Interior Photography, ArcadeChaume Sublimé / COAT - Interior PhotographyChaume Sublimé / COAT - Interior PhotographyChaume Sublimé / COAT - Interior PhotographyChaume Sublimé / COAT - More Images+ 23

Curated by Nina Vuga

Temporary Installations, Public Architecture
Montpellier, France
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Chaume Sublimé / COAT - Interior Photography, Arcade
© Paul Kozlowski

Text description provided by the architects. Chaume Sublimé is an ephemeral installation for Montpellier's Festival des Architectures Vives 2025 that elevates humble reed grass into a sensory and atmospheric experience, celebrating both sustainability and craftsmanship.

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COAT | conditions atmosphériques d'espaces
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ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsCultural ArchitectureTemporary installationsPublic ArchitectureFrance
Cite: "Chaume Sublimé / COAT" 11 Oct 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1186468/chaume-sublime-coat> ISSN 0719-8884

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