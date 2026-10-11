Chaume Sublimé / COAT

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Montpellier, France
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Architects: COAT | conditions atmosphériques d'espaces
- Area: 10 m²
- Year: 2025
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Photographs:Paul Kozlowski, COAT | conditions atmosphériques d'espaces
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Lead Architects: COAT | conditions atmosphériques d'espaces (Julia Fraolini, Felix Steinbacher)
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- Category: Temporary Installations, Public Architecture
- Lead Team: Julia Fraolini, Felix Steinbacher
- City: Montpellier
- Country: France
Text description provided by the architects. Chaume Sublimé is an ephemeral installation for Montpellier's Festival des Architectures Vives 2025 that elevates humble reed grass into a sensory and atmospheric experience, celebrating both sustainability and craftsmanship.