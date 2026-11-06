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Shimizu Clinic / Yano Aoyama Architecture Design

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Curated by Miwa Negoro

Healthcare Architecture, Clinic
Matsuyama, Japan
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Shimizu Clinic / Yano Aoyama Architecture Design - Exterior Photography
© Masao Nishikawa

Text description provided by the architects. A couple practicing urology and internal medicine approached our office with a concise but challenging brief: two clinics of different specialties merged into one unified volume. The site occupies a corner along fairly trafficked roads in suburban Matsuyama.

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Yano Aoyama Architecture Design
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Cite: "Shimizu Clinic / Yano Aoyama Architecture Design" 06 Nov 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1186233/shimizu-clinic-yano-aoyama-architecture-design> ISSN 0719-8884

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© Masao Nishikawa

清水诊所 / 矢野青山建筑设计事务所

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