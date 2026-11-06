Shimizu Clinic / Yano Aoyama Architecture Design

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Matsuyama, Japan
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Architects: Yano Aoyama Architecture Design
- Area: 235 m²
- Year: 2025
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Photographs:Masao Nishikawa
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Lead Architects: Yano Toshihiro, Aoyama Eriko
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- Category: Healthcare Architecture, Clinic
- Design Team: Hattori Nanami, Oshima Takafumi
- City: Matsuyama
- Country: Japan
Text description provided by the architects. A couple practicing urology and internal medicine approached our office with a concise but challenging brief: two clinics of different specialties merged into one unified volume. The site occupies a corner along fairly trafficked roads in suburban Matsuyama.