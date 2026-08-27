  1. ArchDaily
  2. Projects
  3. Social Housing
  4. Spain
  5. Social Atrium — 54 Social Housing Units in Besòs / Peris+Toral.arquitectes

Social Atrium — 54 Social Housing Units in Besòs / Peris+Toral.arquitectes

Save

Social Atrium — 54 Social Housing Units in Besòs / Peris+Toral.arquitectes - Exterior PhotographySocial Atrium — 54 Social Housing Units in Besòs / Peris+Toral.arquitectes - Interior Photography, Wood, ChairSocial Atrium — 54 Social Housing Units in Besòs / Peris+Toral.arquitectes - Image 4 of 21Social Atrium — 54 Social Housing Units in Besòs / Peris+Toral.arquitectes - Exterior PhotographySocial Atrium — 54 Social Housing Units in Besòs / Peris+Toral.arquitectes - More Images+ 16

Curated by Valentina Díaz

Read the original version in Spanish here.

Social Housing
Barcelona, Spain
  • Architects: Peris+Toral.arquitectes
  • Area Area of this architecture project Area:  6140
  • Year Completion year of this architecture project Year:  2022
  • Photographs
    Photographs:José Hevia©
  • Manufacturers Brands with products used in this architecture project
    Manufacturers:  AISLUX Catalunya S.A., ALUMINIOS CORTIZO S.A, ARREGUI, GLS Prefabricados, GRADHERMETIC , Mago Urban, PIERA Ecocerámica, Prefabricats ARUMI, Uni2
  • Lead Architects: Marta Peris -José Toral, Jaime Pastor
  • Category: Social Housing
  • Design Team: Miguel Bernat, Ana Espinosa, Izaskun González, Maria Megías, Guillem Pascual, Cristina Porta
  • Engineering & Consulting > Environmental Sustainability: Societat Orgànica — Albert Sagrera, Luca Volpi
  • General Construction: March-Rius Arquitectes Tècnics — Joan March
  • Engineering & Consulting > Services: Jaume Pastor L3J
  • City: Barcelona
  • Country: Spain
  • Did you collaborate on this project?
More SpecsLess Specs
Save this picture!
Social Atrium — 54 Social Housing Units in Besòs / Peris+Toral.arquitectes - Interior Photography, Wood
© José Hevia

Text description provided by the architects. SOCIAL ATRIUM combines 54 social rental housing units with a public facility on the ground floor and a naturally ventilated parking garage. The building's massing concentrates four units per landing across six tower floors, and arranges eight units per floor along a central walkway across the first four levels.

Content Loader

Project gallery

See allShow less
About this office
Peris+Toral.arquitectes
Office

Material

Brick

#Tags

ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsResidential ArchitectureSocial HousingSpain

Materials and Tags

BrickProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsResidential ArchitectureSocial HousingSpain
Cite: "Social Atrium — 54 Social Housing Units in Besòs / Peris+Toral.arquitectes" [Social Atrium — 54 viviendas sociales en el Besòs / Peris+Toral.arquitectes] 27 Aug 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1184012/social-atrium-54-social-housing-units-in-besos-peris-plus-torarquitectes> ISSN 0719-8884

想阅读文章的中文版本吗?

© José Hevia

Social Atrium — 贝索斯（Besòs）54户社会住宅 / Peris+Toral.arquitectes

翻译成中文现有为你所在地区特制的网站？想浏览ArchDaily中国吗?Take me there »

You've started following your first account!

Did you know?

You'll now receive updates based on what you follow! Personalize your stream and start following your favorite authors, offices and users.

Go to my stream

Top #Tags