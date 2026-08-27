Social Atrium — 54 Social Housing Units in Besòs / Peris+Toral.arquitectes

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Barcelona, Spain
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Architects: Peris+Toral.arquitectes
- Area: 6140 m²
- Year: 2022
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Photographs:José Hevia©
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Manufacturers: AISLUX Catalunya S.A., ALUMINIOS CORTIZO S.A, ARREGUI, GLS Prefabricados, GRADHERMETIC , Mago Urban, PIERA Ecocerámica, Prefabricats ARUMI, Uni2
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Lead Architects: Marta Peris -José Toral, Jaime Pastor
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- Category: Social Housing
- Design Team: Miguel Bernat, Ana Espinosa, Izaskun González, Maria Megías, Guillem Pascual, Cristina Porta
- Engineering & Consulting > Environmental Sustainability: Societat Orgànica — Albert Sagrera, Luca Volpi
- General Construction: March-Rius Arquitectes Tècnics — Joan March
- Engineering & Consulting > Services: Jaume Pastor L3J
- City: Barcelona
- Country: Spain
Text description provided by the architects. SOCIAL ATRIUM combines 54 social rental housing units with a public facility on the ground floor and a naturally ventilated parking garage. The building's massing concentrates four units per landing across six tower floors, and arranges eight units per floor along a central walkway across the first four levels.