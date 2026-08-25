Forest House / Lucas Gonçalves Arquitetura

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Franca, Brazil
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Architects: Lucas Gonçalves Arquitetura
- Area: 1032 m²
- Year: 2025
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Photographs:Keniche Santos
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Manufacturers: Carpintaria Solid Wood, Montabox Vidros Esquadrias, Roberto Almeida Interiores, Signato.Art Marmoraria
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Lead Architect: Lucas Gonçalves
More SpecsLess Specs
- Category: Residential Architecture, Houses
- Project Team: Felipe Melo, Alexandre Oliveira
- Landscaping: Fernanda Macedo Paisagismo
- Engineering & Consulting > Civil: Italo Galego
- City: Franca
- Country: Brazil
Text description provided by the architects. Located in Franca, São Paulo, Casa da Mata was designed for a family that values a peaceful lifestyle and a daily connection with nature.