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Forest House / Lucas Gonçalves Arquitetura

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Forest House / Lucas Gonçalves Arquitetura - Exterior Photography, Wood, Beam, Courtyard, BalconyForest House / Lucas Gonçalves Arquitetura - Interior PhotographyForest House / Lucas Gonçalves Arquitetura - Image 4 of 28Forest House / Lucas Gonçalves Arquitetura - Image 5 of 28Forest House / Lucas Gonçalves Arquitetura - More Images+ 23

Curated by Susanna Moreira

Read the original version in Portuguese here.

Residential Architecture, Houses
Franca, Brazil
  • Architects: Lucas Gonçalves Arquitetura
  • Area Area of this architecture project Area:  1032
  • Year Completion year of this architecture project Year:  2025
  • Photographs
    Photographs:Keniche Santos
  • Manufacturers Brands with products used in this architecture project
    Manufacturers:  Carpintaria Solid Wood, Montabox Vidros Esquadrias, Roberto Almeida Interiores, Signato.Art Marmoraria
  • Lead Architect: Lucas Gonçalves
  • Project Team: Felipe Melo, Alexandre Oliveira
  • Landscaping: Fernanda Macedo Paisagismo
  • Engineering & Consulting > Civil: Italo Galego
  • City: Franca
  • Country: Brazil
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Forest House / Lucas Gonçalves Arquitetura - Image 4 of 28
© Keniche Santos

Text description provided by the architects. Located in Franca, São Paulo, Casa da Mata was designed for a family that values a peaceful lifestyle and a daily connection with nature.

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Lucas Gonçalves Arquitetura
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ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsResidential ArchitectureHousesBrazil
Cite: "Forest House / Lucas Gonçalves Arquitetura" [Casa da Mata / Lucas Gonçalves Arquitetura] 25 Aug 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1183946/forest-house-lucas-goncalves-arquitetura> ISSN 0719-8884

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© Keniche Santos

林之屋 / Lucas Gonçalves Arquitetura

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