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Tianfu Fusion Technology Research Center - SWIP / CSWADI

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Curated by 韩爽 - HAN Shuang

Office Buildings
Chengdu, China
  • Architects: CSWADI
  • Area Area of this architecture project Area:  38000
  • Year Completion year of this architecture project Year:  2026
  • Photographs
    Photographs:Arch-Exist
  • Category: Office Buildings
  • Chief Designer: Liu Yi
  • Deputy Chief Designers: Ma Jun, Feng Ting
  • Architecture Design Team: Liang Qinghua, Liu Jincai, Xu Runzhao, Zhang Jingyi, Wu Cailing
  • Structure Design Team: Liao Li'an, Zhou Haozhang, Tao Lei, Xu Yudong, Yu Yu, Chen Yuanlong, Li Yisong, Wang Zongkai, Xu Zhi
  • Water Supply & Drainage Design Team: Jiang Haibo, Han Qingchang, Guo Libao, Zhou You, Huang Chuang, Yang Shizhong, Wang Tiezhu
  • Hvac Design Team: Guo Ping, Zhang Wuqian, Hu Yi, Zhao Xinyi, Xiong Xiaojun, Rong Xiangyang, Du Gao
  • Electrical Design Team: Liu Wei, Ding Xindong, Wang Zheng, Yang Ruomeng, Tan Chao
  • Intelligent Building & Floodlighting Design Team: Zhang Xiaogang, Nie Jin, Yang Li, Luo Lihong
  • Curtain Wall Design Team: Yin Bingli, Mo Hongmei, Yuan Junpeng, Zhu Xiaopeng
  • Landscape Design Team: Gao Haitao, Mao Jia, Geng Wenchuang, Song Xiurui
  • Building Technology Design Team: Liu Shuangsheng, Chen Jun, Cai Junwei, Dou Mei
  • Interior Design Design Team: Yan Zhimin, Shi Qiang, Du Qian
  • City: Chengdu
  • Country: China
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Tianfu Fusion Technology Research Center - SWIP / CSWADI - Exterior Photography
© Arch-Exist

Text description provided by the architects. This project is the Tianfu Fusion Technology Research Center of Southwest Institute of Physics (SWIP), China National Nuclear Corporation. The architectural design is carried out for the scientific-research mission of controllable nuclear fusion. Drawing inspiration from the physical essence of nuclear fusion and the "Tianjing" (light well) of traditional Sichuan residences, the design adopts circles as the unifying motif for architecture and landscape alike, symbolizing the fundamental structure ranging from microscopic particles to the macroscopic universe.

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Cite: "Tianfu Fusion Technology Research Center - SWIP / CSWADI" 13 Aug 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1183129/tianfu-fusion-technology-research-center-swip-csadi> ISSN 0719-8884

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天府聚变技术研发中心 / 中国建筑西南设计研究院有限公司

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